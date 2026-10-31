El final de Rubí: ¿estaba peor en la historieta que en la tele?

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El final de la telenovela Rubí se transmite este viernes 30 de octubre por Las Estrellas, pero su final difiere en varios aspectos del de la historieta original de Yolanda Vargas Dulché.

En la historieta, el destino de Rubí es devastador. Tras lanzarse por la ventana, termina en el hospital con el cuerpo totalmente vendado y el rostro desfigurado. El momento más fuerte llega cuando Alejandro, el único hombre que amó y a quien perdió por su ambición, la visita y le toma la mano mientras ella le dice que ya no es hermosa.

La versión de la televisión, producida en 2004, es distinta. Aunque el personaje interpretado por Bárbara Mori también se lanza al vacío y queda desfigurada, no muere. Alejandro no la ve en el hospital porque es feliz con su nueva vida: es director del hospital y hace vida romántica con Maribel, personaje de Jaqueline Bracamontes.

Este cierre televisivo se presenta como un final abierto, ya que Alejandro no sabe que Rubí tiene una hermana y que planea la venganza.

El impacto de ser Rubí

El éxito del melodrama de 2004 apuntaló la fama de Bárbara Mori, cuya popularidad fue tan explosiva que tuvo que replantearse su carrera. En varias ocasiones, la actriz ha explicado que a partir de lo que vivió aquel año (una mezcla de fama, excesos y depresión) decidió reorientar su trayectoria en televisión.