Manelyk González pone en su lugar a Pablo Montero en La Granja VIP 2

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La tensión en La Granja VIP siguió aumentando el miércoles 28 de octubre. Durante la Asamblea de nominaciones, Manelyk González, conocida por su paso por Acapulco Shore, decidió encarar directamente a Pablo Montero por su comportamiento con el Tío Pepe, quien es el encargado de guiar a los participantes en las tareas del campo.

Manelyk no se guardó nada y cuestionó la forma en que el cantante se dirigió al Tío Pepe, asegurando que Pablo minimizó sus conocimientos y no respetó su autoridad. Para la influencer, es básico que todos los concursantes sigan las instrucciones de quienes coordinan las actividades de la granja, sin importar quiénes sean.

Todo este drama tiene su origen en el desempeño de Pablo Montero como capataz. El Tío Pepe señaló que hubo errores en su liderazgo y en la organización de las tareas. Mientras que el cantante defendió su trabajo y afirmó que sí cumplió con sus responsabilidades, quienes cuestionaron su desempeño no lo vieron así.

Al momento de votar, Manelyk no lo dudó y le dio su voto a Pablo, aprovechando para recalcar que el respeto hacia el Tío Pepe debe ser la prioridad. Pero no fue la única que saltó; Mario “Mono” Osuna también lo confrontó por el trato hacia el encargado de la granja, y otros integrantes del reality sumaron sus desacuerdos sobre cómo se ha desempeñado el intérprete en las labores diarias.

La situación se puso peor cuando Pablo respondió a los señalamientos y lanzó sus propias acusaciones contra algunos compañeros, elevando el nivel de conflicto en la Asamblea. Al final, entre las críticas de sus compañeros, Pablo Montero quedó nominado de la semana.