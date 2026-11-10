Victoria Federica se dio la vida en el Pacífico mexicano

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Victoria Federica de Marichalar y Borbón trajo el glamour español a México. La sobrina del rey Felipe VI pasó unos días disfrutando de la Ciudad de México y se lanzó al Pacífico mexicano para vacacionar en Ixtapa Zihuatanejo.

Estuvo en compañía de sus amigos Tomás Páramo y su esposa, la influencer María García de Jaime, además del torero Andrés Roca Rey. Aunque ya regresó a Madrid, compartió en sus redes sociales lo bien que la pasó en sus días de descanso.

La verdad es que cualquiera de nosotros hubiera dicho que sí a un viaje así.