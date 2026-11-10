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María Vargas ya aterrizó en Puerto Rico para el Miss Universo

Mandy Mandopoulos · 09 de noviembre de 2026
via Instagram @mariavargasrd

María Vargas ya está en Puerto Rico para representar a México en la edición 75 de Miss Universe. La jalisciense se despidió de su tierra con mariachis y puso rumbo a la concentración para darlo todo en esta competencia denominada edición Diamante.

Aunque el viaje no fue precisamente un camino de rosas y tuvo algunas dificultades, María llegó a la isla con la mejor actitud. En las redes sociales de Miss Universe México compartieron videos y fotos donde se le ve súper animada y lista para la acción.

Para este viaje, la chava de Zapopan eligió un look muy chic: un traje sastre de OHG BESPOKE con saco color lavanda, un top cruzado y unos pantalones blancos de pierna ancha. La verdad es que el conjunto se ve fresco y profesional, ideal para dar la primera impresión en la competencia.

Ahora solo queda esperar que todo ese buen ánimo se traduzca en la corona. ¡A darle con todo, María!

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.