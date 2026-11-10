María Vargas ya aterrizó en Puerto Rico para el Miss Universo

Entretenimiento

María Vargas ya está en Puerto Rico para representar a México en la edición 75 de Miss Universe. La jalisciense se despidió de su tierra con mariachis y puso rumbo a la concentración para darlo todo en esta competencia denominada edición Diamante.

Aunque el viaje no fue precisamente un camino de rosas y tuvo algunas dificultades, María llegó a la isla con la mejor actitud. En las redes sociales de Miss Universe México compartieron videos y fotos donde se le ve súper animada y lista para la acción.

Para este viaje, la chava de Zapopan eligió un look muy chic: un traje sastre de OHG BESPOKE con saco color lavanda, un top cruzado y unos pantalones blancos de pierna ancha. La verdad es que el conjunto se ve fresco y profesional, ideal para dar la primera impresión en la competencia.

Ahora solo queda esperar que todo ese buen ánimo se traduzca en la corona. ¡A darle con todo, María!