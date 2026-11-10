La búsqueda del nuevo James Bond: Robert Pattinson y Nicholas Hoult lideran la carrera

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La industria del cine se encuentra en un punto crítico mientras se define quién será el actor encargado de interpretar al agente secreto más famoso del mundo. Tras la salida de Daniel Craig en la película No Time to Die de 2021, la productora Amazon MGM Studios puso en marcha el proceso de selección en mayo de 2026 para la nueva entrega, que por ahora se conoce provisionalmente como Bond 26.

James Bond es el agente secreto del servicio de espionagem británico MI-6, un personaje creado originalmente por el escritor Ian Fleming en 1953. En la etapa más reciente, el rol fue desempeñado por el actor británico Daniel Craig, quien estuvo al frente de la franquicia durante 15 años, desde 2006 hasta 2021.

Los favoritos y el factor Villeneuve

Dentro de la evaluación de los postulantes, Robert Pattinson y Nicholas Hoult se han posicionado como los nombres más fuertes. Ambos actores británicos avanzaron a las pruebas decisivas de casting que se llevaron a cabo durante el mes de octubre.

En el caso de Pattinson, tiene un punto a su favor muy relevante: ya trabajó con el cineasta Denis Villeneuve en la película Dune: Part Three. Esta cercanía profesional con el director, quien lidera el equipo creativo junto al guionista Steven Knight, es vista como un elemento clave en las deliberaciones de la producción para elegir al sucesor.

Por su parte, Nicholas Hoult llega con el respaldo de haber participado en producciones globales de gran escala, específicamente gracias a su trabajo dentro del universo de DC Studios,

El grupo de aspirantes y los apoyos de la vieja guardia

La competencia no se limita solo a los dos favoritos. El equipo de casting también realizó rondas de pruebas frente a la cámara con otros tres actores: Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor.

Curiosamente, el proceso ha contado con el respaldo de figuras que ya conocen el peso de la franquicia. Pierce Brosnan, quien interpretó al espía en los años noventa, manifestó públicamente que apoya la candidatura de Callum Turner. Por otro lado, el actor Gary Oldman ha mostrado su respaldo hacia Jack Lowden.

Además, reportes de Variety señalaron que el actor Theo James y el cantante Harry Styles mantuvieron conversaciones en etapas previas del proyecto.

El plan de Amazon MGM Studios

La supervisión directa de todo este proceso de selección está en manos de los productores Amy Pascal y David Heyman. Según explicó Pascal, el estudio tiene la intención de revelar la identidad del nuevo agente 007 antes de que termine el año.

La ejecutiva detalló que la producción está manejando el tema con extrema reserva. Esto se debe a la enorme responsabilidad que implica reemplazar a Daniel Craig, tras 15 años al frente de la franquicia.

Este relanzamiento de Bond 26 no es un evento aislado, sino que forma parte de una reestructuración creativa que Amazon MGM Studios inició en 2025 con el objetivo de revitalizar la marca en las salas de cine. A pesar de que el proceso está avanzado, los portavoces de la compañía no han emitido un comunicado definitivo, dejando en suspenso la confirmación oficial del reparto final.

Sinceramente, que Pattinson sea el elegido sería un hit total, pero veamos si el equipo se atreve a romper la tradición. ¿Ustedes a quién le darían el gadget y el Aston Martin?