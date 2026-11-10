Un post en la cuenta de Facebook de Ari Telch pide ayuda y preocupa a usuarios

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Un post subido a la cuenta de Facebook de Ari Telch el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 11:00 de la noche, encendió las alarmas entre sus seguidores. En la publicación, que incluye una foto del actor con una mujer, el post dice que no recuerda el nombre de la mujer, pero que lo está persiguiendo.

El post dice que se encuentra en peligro y que necesita ayuda, y señala que apartaron de su lado a Lupita Nyong’o. En el mismo texto, se lee que no quisiera pensar que está secuestrado, pero que todo indica que es así, por lo que se pide a la gente contactarlo.

Según la publicación, Telch habría huido y cree que todavía se encuentra en Cuernavaca. Además, comentó que casi no tiene comida, aunque teme ingerirla porque piensa que alguien desea acabar con él.

Preocupación por su salud mental

Debido a las incoherencias del mensaje, muchos usuarios en Facebook y otras redes sociales interpretaron que el actor podría estar pasando por un brote psicótico. Esta teoría se basa en que el propio Ari Telch ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de bipolaridad tipo I, que es la forma más grave de este trastorno y se caracteriza por alternar episodios de depresión y manía.

En los casos de bipolaridad I, los episodios maníacos pueden durar al menos siete días y llegar a ser tan graves que requieran hospitalización, según la National Alliance on Mental Illness.

Hasta el momento no se ha confirmado si fue el propio actor quien subió el post. Diversas personas comentaron en la publicación que intentaron localizarlo por teléfono, pero no obtuvieron respuesta. La mayoría de los mensajes de sus seguidores expresan el deseo de que, si fue él quien escribió, reciba la ayuda necesaria.