Se armó el bailongo en La Granja VIP por la herradura del poder

Entretenimiento

La cosa se puso intensa en la gala del domingo 8 de noviembre. Los equipos de Los Disfuncionales y La Resistencia se aventaron una batalla de baile donde no faltó el reguetón y el rap para prender la pista con toda la energía.

Lo mejor fue que no solo bailaron, sino que se lucieron con unos atuendos fabulosos. Todo este despliegue de talento y moda tenía un objetivo muy claro: ganar la herradura del poder.

La verdad es que con esos ritmos y looks, el show subió de nivel. ¿Quién creen que se haya ganado el premio por puro estilo?