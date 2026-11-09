GTA 6 llega con todo: Fuerza Regida, Rauw Alejandro y Travis Scott en el soundtrack

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El universo sonoro de Grand Theft Auto VI no se queda corto y llega con tres capas musicales distintas para llenar Vice City y el estado de Leonida. La primera es el álbum oficial, la segunda es una banda sonora instrumental y la tercera son las emisoras de radio que acompañarán los recorridos por el mapa. La lista que Rockstar Games ya difundió incluye temas inéditos de artistas como Travis Scott con la canción RHYNO, Rauw Alejandro con Macacoa 2000, Fuerza Regida con Suzuki y Cardi B con Don’t Chart.

En el repertorio también aparecen colaboraciones como That’s It, de Yung Lean junto a Future y Metro Boomin, así que el nivel de producción está altísimo. También se suma la pista Sexy Magic, que cuenta con la participación de CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy. Para cerrar el abanico de estilos, el juego incluirá música de Morgan Wallen y Keith Richards.

Fuerza Regida, la banda estadounidense de música regional mexicana pionera en los corridos tumbados, y Rauw Alejandro, el cantante puertorriqueño clave de la nueva generación urbana, son parte de este despliegue que promete traer los ritmos más actuales al mundo del crimen virtual.

El álbum oficial y el lanzamiento

El primer pilar musical es Grand Theft Auto VI: The Album. Se trata de un disco compuesto por 34 temas originales que fueron creados en colaboración con Atlantic Records. Este material está vinculado directamente al ambiente de Vice City y Leonida, aunque es importante no confundirlo con la totalidad de la música que se escuchará durante la partida, ya que es solo una parte del ecosistema sonoro.

El lanzamiento de este álbum está programado para el 19 de noviembre de 2026, la misma fecha en la que sale el videojuego. Entre las selecciones confirmadas para este disco destaca Flower in a Hurricane, una colaboración de Justice con Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard, además de Bright Lights, Big City, de Keith Richards. Por ahora, Rockstar Games ha habilitado adelantos de estas canciones en las plataformas de streaming para que los fans vayan calentando motores.

La atmósfera instrumental de Justice

Para que la experiencia sea más inmersiva, la banda sonora original o score estará a cargo de Justice, el dúo francés integrado por Xavier de Rosnay y Gaspard Augé. Este trabajo consiste en 30 pistas instrumentales diseñadas para ser adaptativas, lo que significa que la música cambiará según las acciones que realice el jugador y conforme avance la historia de los protagonistas, Jason y Lucia.

Este material instrumental llegará a los servicios de música el 11 de diciembre de 2026, y también habrá ediciones físicas en CD y vinilo para los coleccionistas. A diferencia del álbum de canciones con invitados, el objetivo de Justice es acompañar las secuencias y situaciones del juego mediante música dinámica. Rockstar ya compartió fragmentos de Pusher, donde Justice colabora con Gesaffelstein, y también de la mencionada Flower in a Hurricane.

Las radios de Vice City

La tercera capa son las radios internas, que funcionan con programación propia y repertorios independientes. Hasta ahora, Rockstar adelantó seis emisoras que van desde el rock clásico hasta espacios de conversación, cada una con sus propios presentadores.

Para los que buscan ritmo latino, Cocoteo FM se enfocará en música contemporánea con reguetón, bachata, merengue y dembow, bajo la conducción de La Gata y El Martillo. Por otro lado, Back Country Radio se dedicará al country con la conducción de Delta Dawne y MW, mientras que AfroBank FM llevará música africana, 3-step y amapiano, curada por Palmsy y Burna.

El menú se completa con The Chamber 106.6 para los amantes del metal; Flash FM, la estación de pop presentada por Alex y Robyn; y Dirty South Classics, centrada en los clásicos del rap y hip-hop del sur de Estados Unidos, con Trick y Trina como presentadores.

Aunque ya conocemos algunos temas de artistas como Fuerza Regida o Travis Scott, Rockstar no ha publicado el listado completo de cada estación, por lo que aún no se sabe exactamente en qué radio sonarán estas canciones. El estudio prometió difundir más detalles sobre la música dinámica y nuevas piezas del álbum oficial antes del estreno el 19 de noviembre de 2026. ¿Ya tienen lista la playlist para conquistar Vice City?