Belinda y Danna rompen el internet con un beso en el escenario

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Belinda y Danna se volvieron el centro de todas las conversaciones luego de protagonizar un beso apasionado durante el cierre de Mentiras All Stars. El momento ocurrió el domingo 8 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, justo en el cierre de la temporada del musical en dicho recinto.

El encuentro sucedió durante la segunda función del día, específicamente dentro del número musical titulado Yuri y Daniela. Mientras cantaban la parte final del tema, Danna, quien interpretaba el papel de Yuri, besó a Belinda, quien estaba en la piel de Daniela. Todo esto pasó mientras interpretaban la canción Amiga mía.

La reacción del público no se hizo esperar y el Auditorio Nacional se llenó de gritos y euforia. Los asistentes no tardaron en sacar sus celulares para grabar el instante, logrando que los videos circularan en cuestión de minutos a través de plataformas como Instagram y X. Según se sabe, Belinda no se esperaba el gesto de su compañera, lo que le dio un toque extra de sorpresa a la escena.

El romance oculto del Mentiverso

Para quienes no conocen la trama, este beso tiene todo un sentido dentro de la narrativa de la obra. En el universo de Mentiras, Yuri y Daniela son amigas desde hace años, pero su relación siempre ha tenido un subtexto romántico. La historia cuenta que Yuri está enamorada de Daniela, aunque durante gran parte del relato mantiene sus sentimientos en silencio y se presenta formalmente como una amistad cercana.

En esta versión de Mentiras All Stars, esa tensión emocional tomó más fuerza durante el bloque de las canciones Amiga mía y Ese hombre no se toca. Fue en ese momento donde el personaje de Yuri dejó claro que lo que siente por Daniela va mucho más allá del simple cariño entre amigas. Cabe aclarar que esto no fue un invento para este montaje en particular, sino que es parte del Mentiverso, el conjunto de tramas y personajes que conectan las distintas versiones de la obra.

Esta presentación funcionó más como un recorrido por los momentos y personajes de versiones previas que como una repetición lineal de la historia original, permitiendo que estos detalles románticos resaltaran más.

El elenco y la reacción en redes

La función del domingo 8 de noviembre no solo contó con el estrellato de Belinda y Danna. En el escenario también participaron Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro. Juntos cerraron la etapa del musical en el Coloso de Reforma.

En redes sociales, la gente no perdonó el detalle y empezaron a analizar cada segundo del clip. Los comentarios más repetidos hablaban sobre la tensión evidente entre ambas y señalaban que Belinda se veía sorprendida, con frases como que la Beli se hizo para atrás o que Danna sí quería mientras que Belinda estaba en plan de espérate.

Otros usuarios aprovecharon para meter chismes sobre la vida personal de las artistas, mencionando que esto pasó sin necesidad de ser ex de Peso Pluma o haciendo referencias a polémicas previas con Kenia Os. Algunos fans simplemente celebraron que se logró el momento y rescataron los gritos del público como prueba del impacto.

Hasta el momento, ni Belinda ni Danna han dado declaraciones públicas sobre lo que pasó en el escenario.