¿Boda o bebé? Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas ponen a volar la imaginación

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Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas volvieron a ser el centro de atención en redes sociales tras compartir un video donde se ven súper cercanos, abrazados y a nada de darse un beso. El clip, que fue publicado primero por el cantante de corridos tumbados y luego reposteado por la actriz, trajo consigo una frase sobre la Luna que dejó a los fans pensando que algo grande viene en camino.

La complicidad que muestran en las imágenes desató una ola de teorías entre sus seguidores. Algunos especulan sobre un posible compromiso matrimonial, mientras que otros se preguntan si la pareja podría estar esperando un bebé. La verdad es que el internet ya hizo todo el trabajo y tiene la boda y la cigüeña prácticamente organizadas.

Sin embargo, hay que bajarle un poco a la emoción porque, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado nada. No hay anuncios oficiales de boda ni noticias reales sobre un embarazo; todo se queda en el terreno de los rumores y las interpretaciones de los usuarios que analizan cada mensaje como si fuera un código secreto.

Para quienes no estén al tanto del chisme, Gabito y Samadhi hicieron público su romance en julio de 2026, cuando el cantante compartió una foto besando a la actriz. Desde entonces, aunque han aparecido juntos en eventos y Samadhi ha contado lo feliz que se siente en esta etapa, han tratado de mantener gran parte de su vida sentimental fuera de los reflectores.

Se nota que les gusta dejarnos con la duda, pero la curiosidad ya ganó. ¿Será que sí hay una sorpresa real o solo nos están troleando con el romanticismo?