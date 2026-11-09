El cameo secreto de Jack Black que casi nadie notó en El Demoledor

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Hay apariciones en el cine que son tan breves que podrías perderlas con un solo parpadeo. Eso pasó con Jack Black en El Demoledor, la película de acción y ciencia ficción estrenada en 1993 que todos recordamos por Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock.

En aquel entonces, Black no era la superestrella que conocemos ahora. En el filme aparece solo unos segundos como uno de los rebeldes subterráneos que siguen a Edgar Friendly en el Los Ángeles distópico. De hecho, el papel fue tan pequeño que en los créditos oficiales ni siquiera tiene nombre; aparece simplemente como Wasteland Scrap #2.

De papeles diminutos al éxito global

En esos años, el actor acumulaba roles menores mientras buscaba un lugar en la industria. Antes de dar el salto a la comedia, participó en producciones muy distintas, como la odisea postapocalíptica Waterworld, el drama Dead Man Walking y los thrillers The Fan y Enemigo público.

El despegue real llegó años después. Brilló en la adaptación de Alta fidelidad en el año 2000 junto a John Cusack y luego se consolidó como protagonista en Amor ciego.

El fenómeno de Minecraft

El contraste con su carrera actual es impresionante. Tras una breve pausa, regresó en 2024 con Dear Santa y posteriormente lideró Una película de Minecraft, uno de los éxitos comerciales más fuertes de los últimos años.

Esta película basada en el videojuego logró una taquilla global de más de 960 millones de dólares, quedando en el tercer puesto de las producciones más exitosas de 2025. En México el impacto fue masivo, pues recaudó 226 millones de pesos y alcanzó a 3.4 millones de espectadores tan solo en su fin de semana de estreno.

Si te quedaron ganas de buscar ese cameo olvidado, la película está disponible en HBO Max. ¿Tú sí lo habías notado o te salió el efecto de parpadear en el momento equivocado?