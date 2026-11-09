Christian Nodal vuelve a dejar en visto a Ángela Aguilar en pleno concierto

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Christian Nodal volvió a ser el centro de las críticas después de que se volviera viral un video donde parece rechazar a Ángela Aguilar. Durante el concierto Sinfónico Hasta los Huesos, en el Festival Cultural de Calaveras 2026 en la Megavelaria de la Isla San Marcos, el sonorense retiró la mano de su esposa de su hombro mientras Josi Cuén cantaba en el escenario. En las imágenes se ve a Ángela sonriendo y apoyada en él, pero Nodal se encogió, se movió a un lado y finalmente se liberó del contacto.

El desplante no fue el único del show. Mientras Leonardo Aguilar interpretaba la canción Un puño de tierra, Nodal se echó hacia atrás disimuladamente para zafarse otra vez de la cantante y se puso a bailar solo. Ángela le hizo señas preguntándole qué pasaba, y aunque el cantante se acercó a bailar con ella unos segundos, volvió a alejarse poco después. Tras el primer rechazo, Ángela buscó refugio con su hermano Leonardo, tomándolo del brazo. También se difundió una toma donde ella le da un pequeño manotazo en el pecho a Nodal, aunque no está claro si fue por ese motivo.

La lucha por el afecto

A pesar de los gestos del cantante, Ángela intentó mantenerse pegada a él durante toda la presentación. Mientras compartía el escenario con Leonardo y Pepe Aguilar, buscó no soltar el brazo de Nodal e intentó besarlo cada que tenía oportunidad. Sin embargo, el hecho de que el cantante se apartara repetidamente provocó que en redes sociales empezaran a especular sobre un posible desgaste en su relación.

El respaldo de Pepe Aguilar

Antes de que empezara la música, Pepe Aguilar utilizó el micrófono para defender la imagen de su hija frente a los miles de asistentes. Pidió al público que la recibiera con un fuerte aplauso y lanzó una crítica directa a las redes sociales, afirmando que estas se han encargado de ensuciar a Ángela más de lo que la verdad merece. El cantante insistió en que es una gran artista por mérito propio y no solo por ser su hija, pidiendo a la audiencia que separaran el trabajo profesional de la polémica de internet.

Pepe Aguilar añadió que el comportamiento de Ángela no merece el juicio que recibe en las plataformas digitales. Con una sonrisa, explicó que en Aguascalientes la recibirían como se merece, ya que lo único que ella ha querido es amar las cosas que le gustan, incluyendo a su familia, su tradición y a su esposo.

Un patrón que ya conocemos

Para los fans que llevan el chisme al día, lo ocurrido en el concierto no es algo nuevo. En la edición número 26 de los Latin Grammy 2025, Nodal evitó que Ángela lo besara en la alfombra roja; mientras ella lo intentaba, él se quedó mirando fijamente a las cámaras y evitó el contacto. Este momento fue comparado con un episodio similar en los Latin Grammy 2023, cuando Nodal hizo lo mismo con su pareja de aquel entonces, Julieta Cazzu.

La tensión también se notó en el discurso de agradecimiento de Nodal por el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en 2025, donde no mencionó a Ángela. Además, durante las presentaciones musicales de esa misma ceremonia, el cantante rechazó bailar con su esposa, un patrón que los usuarios de internet compararon directamente con lo sucedido ahora en el concierto con la familia Aguilar.

Sinceramente, ¿estamos viendo una crisis matrimonial en tiempo real o Nodal simplemente odia que lo toquen en público?