El negocio detrás de Timbiriche: quién es el dueño real del nombre

Entretenimiento

La historia de Timbiriche empezó con un momento súper espontáneo a principios de los años 80. Seis niños —Benny, Sasha, Paulina, Mariana, Alix y Diego— aparecieron en el programa Siempre en domingo de Raúl Velasco, que en ese entonces era el lugar donde se decidía si un artista en México y Latinoamérica triunfaba o desaparecía. En ese debut, los chicos estaban tan emocionados que ni siquiera podían ponerse de acuerdo para explicarle a Miguel Bosé, quien era su padrino artístico, cómo se jugaba al timbiriche.

Alix, entonces de 10 años, fue quien propuso dejar los juegos de lado para presentarle el grupo al cantante español. Así fue como el 30 de abril de 1982 bailaron Don Diablo, con Miguel Bosé vestido de rojo y los pequeños luciendo como ángeles. Ese día marcó el inicio de una agrupación que se volvió el referente del pop en español para varias generaciones.

Sin embargo, detrás de toda esa energía y canciones pegajosas, hay un tema legal bastante frío: ninguno de los integrantes es dueño del nombre. Si revisamos los registros de marca, queda claro que el control ha estado en manos de empresas y productores, no de los artistas. Hubo un intento muy sonado de cambiar esto en 2005, cuando Diego Schoening, quien fue el único de los fundadores que se quedó en la banda durante toda la primera etapa, entre 1982 y 1994, quiso registrar la marca.

El 8 de septiembre de 2005, Diego presentó tres solicitudes ante el IMPI junto con el empresario Ricardo Farías Nicolopoulos. En una de estas peticiones, enfocada en servicios de entretenimiento, pusieron como fecha de primer uso el mismo día del debut: el 30 de abril de 1982. Para asegurar la administración, Diego y Ricardo hasta presentaron un convenio donde establecían que cualquier permiso de uso para terceras personas debía ser otorgado por ambos titulares.

Pero Televisa no se quedó de brazos cruzados. El 4 de mayo de 2006, la empresa respondió con un escrito de 12 páginas firmado por su abogado, Jaime Esteban Pous Fernández. La respuesta fue durísima: acusaron a Diego y a Ricardo de querer engañar al público y de aprovecharse del prestigio del grupo. Aunque Televisa admitió que Diego estuvo años en la banda, dejó claro que eso no le daba ningún derecho legal sobre el nombre, calificando el intento como una maquinación para una explotación indebida.

Para ganar la pelea, Televisa presentó reservas del Indautor obtenidas entre 2003 y 2005 y rastreó sus antecedentes hasta una sociedad llamada Nueva Generación, fundada en 1982. También aportó certificados de 1994 y un acta de 2005 que probaba que esa sociedad había cambiado su nombre a Televisa en Vivo, proclamándose como el titular de todos los derechos de la denominación Timbiriche.

Diego Schoening mencionó en una entrevista en septiembre pasado que había ganado una demanda contra la televisora, pero que desistió para no afectar a más de 100 familias que estaban vinculadas a una gira. No obstante, los expedientes legales no muestran esa victoria; al contrario, sus solicitudes aparecen como abandonadas en 2006 y varios registros gráficos se declararon caducos en 2007.

El nombre ha pasado por manos de figuras como Luis de Llano, Víctor Hugo O'Farrill y Emilio Azcárraga Jean. Actualmente, los registros más recientes están a nombre de Televisa Talento, que en 2022 se integró a TelevisaUnivision y que, según un documento de octubre pasado, ahora se llama TU Digital Operaciones.

Todo este juego de poder empezó casi al mismo tiempo que la música. El 14 de mayo de 1982, apenas dos semanas después del debut de los niños, cinco adultos fundaron la sociedad Nueva Generación con un capital de 250 mil pesos. Víctor Hugo O'Farrill Ávila se quedó con el 84% del capital, mientras que Luis de Llano Macedo, María Elena Galindo Ochoa Musa, Maida Burillo de la Mora y Mirelle Asúnsolo Barroso tuvieron el 4% cada uno. Esta empresa fue diseñada para representar artistas y explotar comercialmente sus nombres. Básicamente, mientras los niños jugaban al timbiriche, los adultos ya se habían repartido la empresa y el negocio.

La neta, es increíble que después de tanta historia y canciones que marcaron vidas, los artistas hayan quedado fuera de la propiedad de su propia marca. ¿Se imaginan el coraje de enterarse que tu nombre artístico es propiedad de una oficina corporativa?