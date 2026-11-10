Marcela Mistral pone freno a los rumores sobre La casa de los famosos México

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Marcela Mistral terminó con las especulaciones sobre su posible entrada a La casa de los famosos México. A pesar de que su nombre apareció en varias listas filtradas, confesó en un video de Instagram que no ha recibido ninguna invitación formal para el programa, aunque admitió que una vez la invitaron a La granja.

La ganadora de Ring Royale fue tajante al decir que no está hecha para los reality shows. Para ella, la prioridad absoluta en este momento son sus hijos, razón por la cual también rechazó una invitación para participar en la segunda temporada de La granja VIP 2026 antes de su estreno; explicó que su instinto maternal no se lo permitió.

Con el humor que la caracteriza, Marcela bromeó diciendo que ya vive en un reality día con día, asegurando que habita en La casa de los famosos, en la jaula de las risas y en la casa de la alegría. Sugirió que sería más divertido que la gente viera una cámara instalada en su propia casa en lugar de entrar a un programa.

Aunque ella no ha mencionado la posibilidad de un proyecto familiar, Poncho de Nigris reveló a mediados de 2026 que tiene planeado lanzar un reality donde los protagonistas sean él, Marcela, Aldo de Nigris y doña Alegría.