7 hábitos alimenticios que están vaciando tu cartera y dañando el planeta

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Las decisiones que tomamos diario en el súper no solo impactan nuestra salud o cuánto dinero nos queda al final de la quincena, sino que también afectan el entorno. Desde los recursos naturales necesarios para producir los alimentos hasta los empaques y los desperdicios que terminan en la basura, todo cuenta. Lo más curioso es que varias costumbres que parecen prácticas o económicas pueden tener un costo ambiental mucho más alto de lo que imaginamos. La buena noticia es que comer de forma sostenible no requiere comprar productos orgánicos carísimos o ingredientes exóticos; la clave está en cómo organizamos las compras y las comidas.

El engaño de las ofertas y los precios

A veces las promociones de dos por uno son demasiado tentadoras, especialmente cuando queremos recortar gastos. El problema es que, si compramos cantidades más grandes de las que podemos consumir a tiempo, una parte de nuestro dinero termina literalmente en el bote de basura. Para evitar esto, es fundamental revisar qué hay ya en el refrigerador y en la alacena antes de llenar el carrito. Una lista de compras sencilla es la mejor herramienta para evitar gastos innecesarios y el desperdicio de comida.

Además, el precio que vemos en la etiqueta no cuenta la historia completa. Factores como la cantidad, la vida útil del producto, el empaque y si realmente lo vamos a consumir son piezas clave. Comprar algo solo porque es más barato, sin analizar si es necesario, puede resultar en un gasto mayor a largo plazo. Lo ideal es comparar el precio por kilo o litro y calcular cuánto se va a utilizar realmente del producto.

Aprovechar lo que ya tenemos

Es muy común que algunos vegetales que sobraron, un plato de comida del día anterior o frutas que ya están muy maduras terminen en la basura. Sin embargo, estos ingredientes se pueden aprovechar en sopas, omelets, salsas u otras recetas, siempre y cuando sean seguros para el consumo. Guardar los alimentos correctamente y usar las sobras ayuda directamente al presupuesto familiar y reduce la cantidad de desechos.

Otra opción económica y sostenible es integrar más proteínas vegetales. Legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles son fuentes baratas de proteína y tienen un lugar importante en la cocina. Si siempre se elige carne sin considerar alternativas, se pierde la oportunidad de diversificar la dieta. No se trata de dejar los platos favoritos, sino de añadir una o dos comidas con legumbres a la semana para combinar sabor, ahorro y un menor impacto ambiental.

Compras inteligentes y organización

La temporada de los productos también juega un papel fundamental en el costo. Los precios de las frutas y verduras varían según la época del año, y elegir productos de temporada suele ofrecer opciones más económicas dependiendo de la disponibilidad y las condiciones de producción. Comparar precios antes de comprar ayuda a renovar el menú sin que el costo se dispare.

En cuanto a los empaques, las presentaciones pequeñas son muy prácticas para llevar al trabajo o a la escuela, pero suelen implicar más materiales de empaque que las cantidades más grandes del mismo producto. Siempre que sea posible, conviene preferir empaques más grandes que se vayan a consumir totalmente o utilizar recipientes reutilizables para transportar la comida, reduciendo así la basura sin perder la comodidad.

Finalmente, decidir qué comer al último momento suele llevar a pedir comida preparada o comprar productos que terminan sin usarse. Organizar un programa sencillo de comidas semanal es la solución. No hace falta seguir un plan estricto; basta con saber qué se va a cocinar, qué ingredientes ya están disponibles y qué hace falta comprar.

Cuidar el medio ambiente no depende solo del consumidor, ya que se requieren prácticas de producción responsables, infraestructura adecuada y políticas que faciliten el acceso a alimentos de calidad. Aun así, se puede empezar con lo que está bajo nuestro control: comprar de forma más consciente, aprovechar la comida disponible y limitar los empaques innecesarios. La próxima vez que vayamos al súper, más allá del precio, hay que preguntarse si realmente necesitamos lo que estamos comprando y si lo vamos a consumir. Unos cuantos cambios pequeños benefician tanto las finanzas como el planeta.

¿Y tú? ¿Cuántas veces has comprado el 2x1 solo para terminar tirando la mitad a la basura?