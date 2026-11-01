Vero Rodríguez y Finn Bálor se lucieron con el disfraz de Halloween más mexicano

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Vero Rodríguez y Finn Bálor llevaron la creatividad al siguiente nivel este Halloween. La pareja recreó uno de los momentos más graciosos de la Copa del Mundo: el encuentro entre el entrenador Javier Aguirre y el jugador Anthony Gordon.

Para lograr el look, la conductora de Telemundo aprovechó que se parece físicamente a Gordon y usó una playera de Inglaterra. Por su parte, Bálor se puso un traje azul oscuro, tal como lo hizo el Vasco Aguirre en el partido contra Inglaterra. El toque final fue recrear el diálogo que se hizo viral en los octavos de final, donde Aguirre le lanzó un f*ck you a Gordon seguido de una sonrisa sarcástica.

En redes sociales la gente amó la idea, al grado que algunos seguidores bromearon con que les dirán a sus hijos que ellos eran los verdaderos Javier Aguirre y Anthony Gordon.

El regreso del Demonio

Pero Finn Bálor no solo estuvo para las risas. El 30 de octubre sorprendió a todos en SmackDown con el regreso de su personaje de El Demonio. El luchador apareció con su maquillaje característico después de que Gunther interrumpiera un segmento de Danhausen.

Bálor no se guardó nada y atacó a Gunther con varios golpes, incluyendo un Sling Blade, y lo lanzó contra una mesa en la esquina del cuadrilátero. El cierre fue espectacular: se subió a una escalera y ejecutó un Coup de Grâce sobre el austríaco, quien estaba tendido en la mesa de comentaristas. Con este desplante, ya hay mucha expectativa por un posible enfrentamiento entre ambos en Crown Jewel 2026, aunque la WWE todavía no confirma la pelea.