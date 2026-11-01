Danna se lució con un look de showgirl en la fiesta de Halloween de Madonna

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Danna se volvió tendencia en redes sociales tras su sorpresiva aparición en la fiesta de Halloween de Madonna. El look fue todo un despliegue de referencias cinematográficas y de espectáculos nocturnos, ya que parecía una mezcla entre Christina Aguilera en Burlesque, Liza Minnelli en Cabaret y hasta Catherine Zeta-Jones en Chicago.

El atuendo consistió en un conjunto de dos piezas con un corsé metalizado dorado y una prenda inferior de corte alto para resaltar las piernas. El toque más dramático fue el tocado con plumas en tonos blancos y marrones y pedrería, que junto a una boa de plumas, le dio toda la vibra de showgirl. Para cerrar el concepto, usó tacones de plataforma, medias de red y un collar tipo corista de finales del siglo XIX.

Detrás de este impacto estuvo la colaboración con Sin7, un laboratorio de diseño de imagen especializado en materiales transparentes que, por cierto, también hizo una máscara para Bad Bunny en 2020. El maquillaje fue obra de Emilio Becerril, quien ha sido el encargado de su imagen durante varios años.

En cuanto al peinado, el trabajo estuvo a cargo de Oskar Pera, estilista basado en Los Ángeles que ha trabajado con Kim Kardashian y Kris Jenner. Finalmente, las fotografías que capturaron el momento fueron tomadas por Bryan Flores, colaborador frecuente de Danna en portadas de revistas.