De Tito Double P a cracks del fútbol: los famosos que acompañaron al Canelo en Arabia Saudita

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La pelea de Saúl Álvarez contra Christian Mbilli en Arabia Saudita no fue solo un duelo de golpes, sino un imán para las celebridades. El regreso del mexicano al cuadrilátero atrajo a personalidades del deporte, la farándula y la política que se dieron cita en The Venue para ver el combate por el Campeonato Mundial Supermediano del CMB.

En la parte musical, Tito Double P se robó la atención. El cantante de regional mexicano no solo asistió al evento, sino que fue el encargado de amenizar la caminata del boxeador rumbo al ring, ya que el Canelo eligió la canción Maravilla para su entrada. El compositor tiene 29 años.

El ámbito deportivo también estuvo pesadamente representado. Kingsley Coman, futbolista francés y compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, fue captado por las cámaras saludando a los asistentes antes de instalarse en primera fila. Por su parte, el boxeador ucraniano Oleksandr Usyk acudió para apoyar a Saúl Álvarez, a quien incluso acompañó durante sus entrenamientos para este combate.

Para cerrar la lista de invitados VIP, estuvo presente Turki Alalshikh. El promotor, quien fue la pieza clave para convencer al Canelo de pelear en tierras saudíes, se mostró contento con el resultado de la gala mientras esperaba la salida del boxeador mexicano.