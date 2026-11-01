El Costeño denuncia posible robo de identidad por autos que nunca tuvo

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Ricardo Javier Carranza Gasca, mejor conocido como El Costeño, se topó con una sorpresa bastante desagradable al revisar su historial financiero. El comediante denunció que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (Sefiplan) le está cobrando las tenencias de dos vehículos que, según asegura, jamás han pasado por sus manos.

Este problema no se quedó solo en un cobro equivocado, sino que ya está afectando su historial crediticio. Ante esto, el originario de Acapulco decidió no quedarse de brazos cruzados y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México por un posible robo de identidad.

El comediante hizo pública esta situación en un video publicado en sus redes sociales.

Un reporte del Buró de Crédito que salió mal

Todo empezó cuando el comediante solicitó su reporte en el Buró de Crédito para conocer su estado financiero actual. Para su sorpresa, encontró registros de adeudos relacionados con dos automóviles: uno de la marca Chevrolet y otro automóvil utilizado en una plataforma.

En un video publicado en sus redes, Carranza Gasca fue muy claro al decir que no compró esos carros, no los manejó y que ni siquiera los ha visto en su vida, a pesar de que las tenencias aparecen a su nombre. Tras este hallazgo, no solo acudió a la Fiscalía de la CDMX, sino que también regresó al Buró de Crédito y visitó Círculo de Crédito, aunque lamentablemente no logró resolver el problema en esas instancias.

El comediante admitió que todavía no sabe exactamente qué pasó. No tiene claro si se trata de un homónimo, un error administrativo o si alguien está usando su identidad para registrar esos vehículos, pero insiste en que los autos no le pertenecen.

El viacrucis burocrático en Veracruz

Si la sorpresa del cobro fue mala, el proceso para solucionarlo parece ser peor. Al comunicarse con Sefiplan Veracruz para pedir una revisión de sus datos personales y su Clave Única de Registro de Población (CURP), le dieron una respuesta que lo dejó indignado: para continuar con el trámite, tiene que trasladarse personalmente a Xalapa, Veracruz.

Según el relato del comediante, el proceso es largo y tedioso. No basta con el viaje, sino que deberá presentar una nueva denuncia, esta vez ante la Fiscalía de Veracruz, y posteriormente acudir a las oficinas de Finanzas. Para colmo, le solicitaron entregar una carta dirigida al titular de la dependencia.

El Costeño no pudo evitar la ironía de la situación, reclamando que para que le cargaran esos autos a su nombre no tuvo que viajar a Veracruz, pero para quitárselos ahora sí es obligatorio que vaya hasta allá. Cuestionó seriamente por qué tiene que hacer todo ese traslado para aclarar registros de vehículos que nunca tuvo en su posesión.

El miedo a las consecuencias legales

Más allá del dinero y la molestia de los trámites, hay un temor real sobre las implicaciones legales de este error. Ricardo Javier Carranza expresó su preocupación por no saber quién tiene esos vehículos realmente y el riesgo que esto implica.

El comediante advirtió que, si alguno de esos autos llegara a estar involucrado en un delito, también irían a buscarlo de la Fiscalía de Veracruz.

Al cerrar su mensaje, lanzó una advertencia a todos sus seguidores para que estén pendientes de sus registros, ya que consideró que una situación así le puede pasar a cualquiera. Hasta el momento, Sefiplan de Veracruz no ha emitido ninguna respuesta oficial ni se ha confirmado la causa exacta de estos registros.