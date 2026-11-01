Mariana Ochoa rompe el silencio sobre su divorcio y el premio de La Casa de los Famosos

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Mariana Ochoa causó revuelo al aparecer en Ventaneando para una entrevista con Pati Chapoy. Lo que más llamó la atención fue que la entrevista se difundió en TV Azteca semanas después de haberse coronado como la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, un programa producido por TelevisaUnivision.

Su aparición generó especulaciones sobre si hubo alguna traición laboral o si la cantante ya tiene un nuevo contrato con otra televisora. Sin embargo, el hecho de conceder una entrevista a un medio distinto no confirma que haya una ruptura laboral o un cambio de empresa, y no existen documentos que respalden que haya ocurrido una traición profesional.

Mariana Ochoa es una cantante y actriz mexicana, reconocida principalmente por su trayectoria en el grupo OV7.

El drama detrás de su matrimonio

Durante la charla con Chapoy, la intérprete abordó aspectos de su vida personal y los motivos que influyeron en el final de su matrimonio. Contó que vivió una etapa muy complicada donde intentó equilibrar la maternidad, sus compromisos profesionales y su relación sentimental, pero le resultó difícil.

Según su relato, ella y su entonces pareja trabajaban en ciudades diferentes, lo que complicó todo desde el principio. Aunque hicieron el esfuerzo de intentar salvar la relación y Mariana decidió mudarse a Cancún para estar más cerca, la realidad de su carrera se impuso. Los constantes viajes para dar conciertos y asistir a grabaciones hicieron que la convivencia familiar fuera casi imposible de mantener.

Además de la distancia y el trabajo, Ochoa reveló que la separación no terminó en buenos términos en el aspecto financiero. Mencionó que hubo desacuerdos económicos después de que la relación se terminara,

El camino al millón y la realidad del SAT

Mariana fue la primera eliminada de la competencia, pero regresó y terminó obteniendo el primer lugar de la cuarta edición. El sitio del programa destaca ese recorrido como parte de su victoria.

Ganar el concurso significó un premio de 4 millones de pesos, pero aquí es donde entra la realidad fría de los impuestos. La cantante explicó que pagará los impuestos correspondientes, y se informó que el SAT se quedaría con casi la mitad del dinero. Mariana aseguró que tiene tres objetivos muy claros para utilizar el dinero restante una vez que el proceso fiscal termine.

Secretos y estrenos

El 30 de octubre se publicó un avance de esta conversación donde se anticipa que la cantante hablará sobre las razones económicas que la impulsaron a aceptar participar en un programa de este tipo. El adelanto indica que la charla también incluye referencias a su experiencia en ese tipo de programas.

La entrevista completa se estrena este domingo 1 de noviembre a las 19:00 horas.

¿Ustedes creen que el premio le alcance para cerrar todas esas cuentas pendientes o el SAT la dejó corta?