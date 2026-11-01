Grupo Firme se lleva dos premios HEAT 2026 en Jalisco

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Grupo Firme se volvió la sensación de los Premios Heat 2026 al ganar dos de los galardones más importantes de la noche. La ceremonia, que se celebró por primera vez en Jalisco el 31 de octubre de 2026 en la Fundación NICE, reconoció tanto el impacto musical de la agrupación como su labor social.

El premio a Mejor Artista Regional Mexicano llegó gracias a la votación popular de sus fans, mientras que el reconocimiento al Compromiso Social destacó su apoyo a diversas causas. Diana Montes, fundadora y directora de los HEAT Latin Music Awards, señaló durante el evento que es más chévere ser buena persona que ser solo un artista premiado, resaltando la calidez humana de la banda.

Por su parte, Eduin Caz comentó que ha intentado inspirar a nuevas generaciones y que ayudar a niños ha sido el pago más grande de su carrera. El cantante explicó que, aunque a veces ayudan sin hacer ruido, creen que es necesario hacer públicas estas acciones para que otras personas y agrupaciones se motiven a hacer lo mismo.

Como parte de este compromiso, se entregaron donativos destinados a dos casas hogar para la protección de la niñez. La casa hogar Sueños y Esperanzas recibió 500,000 pesos a través de la Fundación Nice en nombre de Grupo Firme, además de una aportación extra de 150,000 pesos por parte del Acuario Michín.

La verdad es que ganar por el voto de la gente es lo que más pesa, pero que además se pongan la camiseta con causas sociales les suma mil puntos. ¿Será que más artistas se animen a soltar el ego y ayudar así?