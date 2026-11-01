Cuando México se detuvo por Catalina Creel: la villana que vació las calles

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Imagínense el nivel de caos: millones de personas dejando sus trabajos y actividades solo para saber qué pasaría con una mujer que no tenía escrúpulos para cometer crímenes. Hablamos de Catalina Creel, el personaje que puso a temblar a México a mediados de los ochenta y cuya fama fue tan brutal que hasta Jacobo Zabludovsky, el periodista más importante de la televisión mexicana por décadas, tuvo que dedicarle espacio en su noticiero 24 Horas para avisar que por fin el país podría dormir tranquilo.

Cuna de lobos fue la producción que llevó la costumbre de ver telenovelas a un extremo nunca antes visto. Estrenada en octubre de 1986, esta historia escrita por Carlos Olmos y dirigida y producida por Carlos Téllez rompió con los esquemas románticos de la época. En lugar de los típicos dramas amorosos, el centro de todo era una villana dispuesta a asesinar sin remordimientos para proteger a su hijo y mantener el control de la fortuna familiar. El elenco estaba encabezado por María Rubio, Diana Bracho, Gonzalo Vega, Alejandro Camacho y Rebecca Jones.

El día que el país se quedó en silencio

El 5 de junio de 1987 quedó marcado como el día en que México prácticamente se detuvo para ver el capítulo final. Mientras que la telenovela promediaba unos 53 puntos de audiencia, el desenlace alcanzó los 73 puntos, una cifra impresionante para aquel entonces. María Rubio, la actriz que dio vida a Catalina, recordó tiempo después que la reacción del público fue surrealista. Según contó en una entrevista con Excélsior en 2011, incluso en los aeropuertos los empleados que revisaban maletas interrumpieron su labor para seguir la historia, dejando a los pasajeros esperando su turno.

Rubio también mencionó que vivía cerca del Periférico y que le impactó el silencio absoluto que había en esa avenida, que es una de las más transitadas de la Ciudad de México. El hecho de que la gente prefiriera quedarse en casa para descubrir el destino de la villana fue, para ella, la prueba máxima del éxito del trabajo realizado por todo el equipo de producción.

El impacto llegó hasta la cancha de futbol

La fiebre por Catalina Creel fue tan fuerte que se cruzó con la pasión deportiva. Dos días después del final, el 7 de junio de 1987, Televisa retransmitió el capítulo mientras Imevisión pasaba el partido entre Guadalajara y Cruz Azul por el campeonato mexicano. La rivalidad entre las televisoras se trasladó a la tribuna, donde algunos aficionados llevaron pancartas que decían: ni con Catalina Creel nos ganan. Al final, las Chivas ganaron el campeonato, pero la villana ya había ganado la batalla cultural.

Uno de los detalles más icónicos del personaje era el parche en el ojo, el cual Catalina cambiaba constantemente para que combinara con sus vestidos. Durante gran parte de la trama, ella aseguraba que había perdido la vista por culpa de su hijastro José Carlos, interpretado por Gonzalo Vega. Lo que parecía una tragedia resultó ser uno de los secretos más grandes de la historia y una herramienta maestra para manipular a toda su familia.

El precio de ser la villana perfecta

La popularidad tuvo consecuencias inesperadas para María Rubio. En una entrevista con Excélsior, la actriz confesó que, tras el éxito de Catalina, muchos productores dejaron de contratarla porque el público ya no podía despegar la imagen de la actriz de la villana. Esto la llevó a pasar años sin nuevas oportunidades y hasta tuvo que mudarse a Puerto Rico para seguir trabajando. A pesar de este golpe profesional, Rubio siempre consideró que este fue el papel más importante de toda su trayectoria.

María Rubio falleció el 1 de marzo de 2018, pero su personaje regresó a la televisión un año después, cuando Televisa estrenó una nueva versión de Cuna de lobos protagonizada por Paz Vega. La producción original también continúa disponible para nuevas generaciones y puede encontrarse en ViX México. Además, en octubre de 2026, coincidiendo con los 40 años de su estreno, la serie regresó al canal TLNovelas en una versión remasterizada que mejora el sonido y la imagen de sus 85 episodios.

La verdad es que hoy en día nos creemos muy intensos con el streaming, pero nada le gana a que un país entero se quede mudo por un parche en el ojo. ¿Se imaginan que hoy pasara lo mismo con alguna serie de Netflix?