La nueva serie de Harry Potter en HBO Max corrige el error de casting de las películas

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La nueva serie de Harry Potter que llegará a HBO Max el 25 de diciembre de 2026 tiene una misión clara: ser más fiel a los libros de J.K. Rowling. Una de las primeras correcciones que hicieron fue con la edad de James y Lily Potter, un detalle que en las películas estuvo bastante flojo.

En el cine, Adrian Rawlins y Geraldine Somerville interpretaron a los padres del protagonista teniendo 43 y 34 años. El problema es que, según la historia, James y Lily tenían apenas 21 años cuando Lord Voldemort los asesinó. Eran prácticamente unos recién llegados a la edad adulta, y la edad de los actores originales no encajaba con la establecida por Rowling.

Para arreglar esto, la producción confirmó que Jasper Talbot y Hannah Chinn serán los nuevos intérpretes de los papás de Harry. Con este cambio, la serie busca recuperar esa dimensión de los jóvenes que apenas empezaban a vivir antes de la tragedia, acercándose más a la visión original de la autora.

La primera temporada se enfocará en adaptar Harry Potter y la piedra filosofal. Veremos la historia del niño que descubre la magia y entra a Hogwarts, donde tendrá que enfrentar el legado de Lord Voldemort. En esta versión, Dominic McLaughlin es quien dará vida al joven mago.

Aunque no es un cambio que altere la trama principal, este ajuste en el casting demuestra que la serie quiere cuidar los detalles que los lectores llevan años señalando. Habrá otros ajustes en la historia, según algunos rumores, pero lo de la edad de los Potter ya es un hecho confirmado.

¿Será que esta vez sí logran capturar toda la esencia de los libros o nos saldrán con otra sorpresa?