Addis Tuñón deja 'De Primera Mano': entre proyectos nuevos y chismes de pasillo

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Addis Tuñón dejó a todos con la boca abierta el 27 de octubre al anunciar en vivo que se va definitivamente de De Primera Mano. Después de siete años como parte del elenco principal en Imagen Televisión, la periodista confirmó que su última aparición en el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante fue el viernes 30 de octubre.

Para quienes no estén al corriente, Imagen Televisión es un canal abierto comercial en México que compite directamente con gigantes como Las Estrellas y Azteca Uno. Tuñón formaba parte del elenco principal de este espacio de espectáculos.

La versión oficial y la defensa de Infante

Durante la transmisión, Addis explicó que su retiro es un paso necesario para iniciar una nueva etapa profesional y concretar sueños que tenía pendientes. Se mostró agradecida con sus compañeros en el foro y hasta dejó la puerta abierta por si en el futuro decide regresar a la pantalla de la televisora. Además, prometió que en su último programa daría más detalles sobre cuál es ese nuevo reto laboral que la llevó a tomar la decisión.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante salió al quite a través de su canal de YouTube para frenar los rumores de un posible despido. Aseguró que la salida fue una decisión unilateral de la periodista y que él se enteró de la noticia apenas minutos antes de salir al aire, durante la junta de guion. Infante aprovechó para reiterar que mantiene el respeto y la amistad con la comunicadora, dejando claro que no hubo pleito entre ellos.

Teorías y chismes de la farándula

Como era de esperarse, el anuncio no quedó en la versión oficial y los chismes empezaron a volar. Álex Kaffie soltó que en la televisora circulan dos teorías muy distintas. Una sugiere que Gustavo Adolfo Infante no estaba del todo contento con ella, mientras que la otra apunta a que Addis perdió la simpatía del público.

Según estas versiones, el rechazo de la audiencia estaría relacionado con su papel como tutora legal de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón, y su participación en el proceso legal contra Maribel Guardia.

Presiones comerciales y cambios en el formato

Otros comunicadores, como Javier Ceriani y Michelle Rubalcava, argumentaron que la salida podría responder a presiones comerciales por parte de patrocinadores e inconformidades de la audiencia debido a su postura pública de Addis en el conflicto familiar mencionado.

Ceriani también lanzó la bomba de que Grupo Imagen podría estar planeando una reestructuración profunda en el elenco y la producción de De Primera Mano. La idea sería probar nuevos formatos para encarar el próximo año,

En medio de todo este ruido, Imelda Garza Tuñón utilizó sus redes sociales para apoyar a Addis. Compartió el video de la despedida y afirmó que la noticia no le sorprendió, reafirmando el vínculo afectivo que las une.