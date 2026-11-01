Ale Zéguer se lanza al regional mexicano con su EP De Ida y Vuelta

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Ale Zéguer apuesta por una nueva etapa musical con De Ida y Vuelta. Se trata de un EP de seis canciones donde decidió mezclar su esencia pop con los sonidos del regional mexicano.

Para lograr este cambio, la intérprete y compositora integró instrumentos clásicos como el acordeón, el bajo quinto y el tololoche. Con esto, Ale busca reconectar con la música que escuchaba desde pequeña y probar formas diferentes de contar sus historias.

En entrevista con Quién, la artista reconoció que dar este paso le generaba dudas. Le daba miedo que sus seguidores no conectaran con el cambio de estilo, pero dejó claro que no piensa abandonar el pop, sino fusionarlo con el género regional.

Este movimiento es interesante considerando que Ale ya tiene experiencia escribiendo para grandes nombres como Carín León, Yuridia y Carlos Rivera. Ahora, la meta es ampliar su propuesta musical sin dejar de lado la sensibilidad y las emociones que siempre han definido sus canciones.

Sinceramente, que alguien que ya escribe para Carín León se meta al regional es un movimiento inteligente. El riesgo de que los fans no lo acepten siempre existe, pero el resultado de mezclar pop con tololoche suena a que puede ser un hit total. ¿Será que este es el camino para que más artistas pop se animen a experimentar con lo nuestro?