Isabella Rojas y Ernesto Chavana reaparecen juntos tras el accidente del dron

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Isabella Rojas y Ernesto Chavana volvieron a dejarse ver juntos en una fotografía de Instagram el 29 de octubre, donde presumieron que estaban celebrando el Día de Muertos. En la imagen, Rojas apareció sonriente y maquillada como catrina, mientras que Chavana se veía alegre abrazándola.

Este encuentro sucede después del escándalo provocado por el conductor en el programa Es show, donde pateó un dron y terminó golpeando a la modelo, causándole una lesión en el labio. Sobre este incidente, Rojas contó que se encuentra excelente de salud y que sus dientes están perfectos, por lo que no requirió intervención médica a pesar del impacto en su boca.

La modelo describió a Chavana como una persona educada y respetuosa, asegurando que el conductor se disculpó con ella y se puso a su disposición para cubrir cualquier gasto si decidía irse al hospital en ese momento.

El truco de la producción

Rojas explicó que las patadas que Chavana le daba al dron estaban planeadas por la producción. Al parecer, el acuerdo era que el conductor se mostrara molesto por regresar a trabajar después de sus vacaciones.

¿Renunció o no renunció?

Por otro lado, circuló en redes sociales un video donde Chavana supuestamente renuncia a Multimedios tras no llegar a un acuerdo, lo cual coincidía con que sus jefes lo habían citado el jueves para hablar sobre el golpe a Isabella. Sin embargo, el conductor aclaró que ese video fue grabado hace dos o tres años y que fue una estrategia planeada para justificar su ausencia mientras se iba de vacaciones.

Todo empezó por un dron y una patada. ¿Saben perdonar así de rápido o ya no se creen el cuento de la producción?