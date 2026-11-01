Claudio Alcaraz lanza su disco Joyería fina

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Claudio Alcaraz presentó el 30 de octubre su nueva producción discográfica titulada Joyería fina. El álbum consta de nueve temas que buscan destacar la variedad y la calidad interpretativa a través de composiciones marcadas en la música.

Uno de los puntos fuertes del disco es el tema Si ya sabes cómo soy, una canción inédita compuesta por Luciano Luna. En esta pieza, Alcaraz colabora con Julio Preciado, una de las voces más emblemáticas del regional mexicano.

La alianza entre ambos artistas no se queda en un solo track, ya que también unen sus voces en la canción Mírame. Estas dos colaboraciones posicionan a Julio Preciado como una figura central en el encuentro musical de este proyecto.

Además de los temas originales y colaboraciones, el álbum incluye Fuiste tú, una de las canciones más conocidas del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

Sinceramente, juntar a Julio Preciado con temas de Arjona suena a que Alcaraz no se quiso guardar nada para este disco. Habrá que escuchar si la calidad es tan fina como el título promete.