Aleks Syntek confirma su separación tras 25 años de matrimonio

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El músico Aleks Syntek confirmó el 29 de octubre de 2026 que terminó su matrimonio con Karen Coronado. Durante una charla con el locutor Mariano Osorio, el artista reconoció el desgaste de la relación y dijo: "Soy un hombre complicado".

En la conversación, Syntek fue muy honesto sobre el impacto de su vida profesional en su hogar. Dijo: "Yo le coarté esos sueños a ella, porque mi carrera es monstruosa y entonces abarca demasiado espacio y no le dejaba oxígeno a ella para respirar". También admitió que su actividad profesional limitó el espacio que Karen tenía para desarrollar sus propios proyectos.

El perfil de Karen Coronado

Karen Coronado es una empresaria y diseñadora de interiores mexicana que, a pesar de haber estado casada con una figura del pop, decidió mantener un perfil bajo y alejarse de los reflectores. Es la hermana menor de la conductora de televisión Ingrid Coronado.

Más allá de su rol en el hogar, Karen tuvo una participación activa en la vida profesional de Syntek, desempeñando funciones de apoyo muy cercanas a las de una mánager durante diversas etapas de la trayectoria musical del cantante. En el ámbito empresarial, estuvo vinculada a proyectos de diseño de interiores y a Ecobutik, una empresa enfocada en productos ecológicos para el cuidado del hogar y personal.

Una historia de amor desde la juventud

El romance entre ambos comenzó en la Ciudad de México, específicamente en el centro nocturno Bulldog, lugar al que Karen llegó acompañada de su hermana Ingrid. Según recordó el cantante en una entrevista de 2024 en el canal de YouTube de Ingrid Coronado, se conocieron cuando él tenía 23 años y ella estaba entre los 15 y 16 años.

Aunque se conocieron siendo muy jóvenes, el noviazgo inició formalmente hasta que Karen cumplió los 18 años. Después de varios años de relación, la pareja decidió formalizar su vínculo y se casó en el año 2001 en una ceremonia realizada en Acapulco. Fruto de esta unión nacieron sus dos hijos, Natalia y Matías.

El cierre de un ciclo

Tras 25 años de matrimonio, Syntek manifestó que su deseo es cerrar esta etapa de su vida sin resentimientos y que desea que Karen pueda encontrar la felicidad. Como una forma de despedida simbólica, relacionó el sentimiento de este cierre con su canción Intocable.

Sobre la situación legal actual, el cantante no ha dado detalles públicos sobre la fecha exacta en la que ocurrió la separación ni ha confirmado si ya iniciaron un proceso legal de divorcio. Hasta el momento, lo único confirmado es que están separados.