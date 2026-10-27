Vendedor ambulante se vuelve viral por cantar a todo pulmón en concierto de Yuridia

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Yuridia volvió a demostrar que su voz no tiene quien la detenga, y esta vez conquistó hasta a quienes fueron al concierto solo por el sueldo. Durante una presentación en Mexicali, un vendedor ambulante se volvió la sensación al dejarse llevar por la música y cantar las canciones de la sonorense mientras atendía a la gente.

En redes sociales ya circulan los videos del trabajador, quien había sido contratado para vender bebidas alcohólicas durante el evento. Lo que empezó como una jornada laboral normal se convirtió en un momento de fanatismo total, pues el hombre no pudo resistirse a las interpretaciones de la cantante y disfrutó del show como cualquier otro asistente.

Como era de esperarse, el internet no perdonó y empezaron las teorías sobre el vendedor. Algunos usuarios bromearon con que probablemente es un fan que encontró la forma más astuta de entrar al concierto sin pagar boleto, mientras que otros piensan que simplemente aprovechó sus ratos libres entre venta y venta para cantar sus temas favoritos.

Hasta el momento no se sabe quién es el trabajador ni se ha confirmado si aceptó la chamba solo para ver a Yuridia en vivo, pero su entusiasmo quedó registrado y lo volvió un protagonista inesperado de la noche.

La reacción en redes fue una ola de comentarios divertidos. Algunos aseguraron que salía más barato aceptar el trabajo para estar en primera fila que comprar el ticket, mientras otros opinaron que, aunque lo despidan, lo bailado no se lo quita nadie porque entendió que vida solo hay una.

Este momento espontáneo solo confirma que la trayectoria de Yuridia, moviéndose entre el pop y el regional mexicano, logra conectar con cualquier persona, sin importar si está en el público o trabajando durante el evento.