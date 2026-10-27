Paula Albarrán y Arturo Elías Slim se casaron: los detalles de la boda

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Paula Albarrán y Arturo Elías Slim formalizaron su relación el sábado 24 de octubre en una ceremonia celebrada en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, un recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este evento marca el cierre de un ciclo que comenzó con un compromiso sellado casi un año antes en Central Park, Nueva York.

Para el gran día, la novia eligió un vestido con escote strapless y líneas elegantes, mientras que el novio optó por un esmoquin clásico. El primer baile de los recién casados, quienes eligieron el tema Strangers in the Night de Frank Sinatra para abrir la pista.

Una lista de invitados con mucha presencia

La boda no solo reunió a los integrantes de la familia Slim, sino que atrajo a figuras muy conocidas del espectáculo y el deporte. Entre los asistentes destacó Sebastián Yatra, además de Oso Trava, Lucila Mangino y Bárbara Tijerina. También estuvo presente Eugenia Rodríguez Cantú, quien tuvo que regresar a Monterrey inmediatamente después de la ceremonia religiosa debido al nacimiento de su sobrina, la hija del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El círculo social mexicano estuvo bien representado con la asistencia de Rafa Márquez y Yordi Rosado, quienes acompañaron a la pareja en la celebración.

La historia detrás de la pareja

La relación entre Albarrán y Elías Slim comenzó gracias a una prima de él, quien es amiga cercana de la novia. El vínculo se formalizó a finales de 2019, luego de una cena navideña donde Valeria Slim, prima de Arturo, los presentó oficialmente.

Como en toda historia moderna, hubo complicaciones. La pareja atravesó una pausa temporal de aproximadamente seis meses que inició en septiembre de 2020. Tras ese periodo, retomaron su relación y se mantuvieron unidos de manera estable hasta que llegó la propuesta de matrimonio. El compromiso ocurrió en Central Park, Nueva York, en una sorpresa donde estuvieron presentes familiares de ambos.

Aunque suelen mantener un perfil bajo en redes sociales, se les ha visto juntos en eventos públicos de alto perfil, como el Abierto Mexicano de Tenis y el Gran Premio de México.

¿Quién es Paula Albarrán?

Paula Albarrán tiene una formación internacional. Durante su infancia y adolescencia vivió en Miami y Nueva York, y posteriormente estudió en el internado Le Rosey, en Suiza. Al regresar a México, terminó la preparatoria en el Colegio del Bosque.

En el ámbito profesional, estudió Arquitectura de Interiores en CENTRO y trabajó en el área creativa de Década Studio. Además, es la creadora de Second Story, que es una plataforma de reventa de prendas y accesorios de lujo enfocada en el consumo circular. Entre mayo y septiembre de 2024, se desempeñó como Operations & Creative Manager en la Ciudad de México.

En su vida personal, es muy cercana a sus dos hermanos, Manuel y Alexa Albarrán. De hecho, fue Alexa quien se encargó de documentar los momentos posteriores a la propuesta de matrimonio en Nueva York.

El perfil de Arturo Elías Slim

Arturo Elías Slim es el hijo mayor de Arturo Elías Ayub y Johanna Slim Domit, y nieto de Carlos Slim Helú. Es hermano de Alejandro y Johanna Elías Slim.

En cuanto a su preparación, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac. Su trayectoria laboral incluye pasos por Claro Shop y el área de comercio electrónico de Grupo Sanborns. Actualmente, ocupa el cargo de CEO de Todo en Uno, una compañía especializada en soluciones para comercio electrónico.

El entorno familiar de Arturo está ligado a una de las fortunas más grandes del mundo. Carlos Slim Helú, de 86 años, encabeza la lista de multimillonarios de Forbes México de 2026 con un patrimonio estimado en 125,000 millones de dólares. Este monto representa un crecimiento del 51.5% comparado con los 82,500 millones de 2025, impulsado por el repunte de América Móvil y la reducción de costos de financiamiento.

La fortuna de la familia proviene de la adquisición de Telmex en los años 90, lo que permitió la creación de América Móvil, la empresa de telecomunicaciones móviles más grande de América Latina que opera Telcel y Telmex. Además, la familia posee el 76% de Grupo Carso, conglomerado que abarca negocios de infraestructura, energía, industriales y comerciales. A pesar de esto, Carlos Slim Helú ha mencionado en entrevistas que no heredará dinero a sus hijos, sino responsabilidades a través de las empresas del grupo.