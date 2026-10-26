Angélica Rivera regresa a las pantallas en Mujeres Asesinas 4

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Mujeres Asesinas regresa con su cuarta temporada el 6 de noviembre a través de ViX. Esta entrega de suspenso psicológico y drama se basa en el universo literario de Marisa Grinstein y promete historias crudas que llevan a la audiencia al límite.

El plato fuerte de esta temporada es el regreso de Angélica Rivera a la actuación tras años de ausencia. La actriz protagoniza el episodio titulado Alba, donde interpreta a una mujer sometida por su esposo que, después de una tragedia familiar, decide dejar de obedecer y enfrentarlo. Honestamente, ya era hora de que Angélica volviera a los sets, y hacerlo con un papel así de fuerte es la mejor forma de regresar.

El reparto se ve reforzado por actrices como Livia Brito, Ana Brenda Contreras y Susana Zabaleta, además de Paulina Gaitán, Karena Flores, Iazua Larios y Mayra Batalla. Todas ellas interpretarán a mujeres atrapadas en situaciones extremas de abuso, manipulación o violencia.

La producción, realizada por The Mall y dirigida por Javier Solar y Lucía Gajá, estrenará un episodio cada viernes. Para los usuarios en México, el primer capítulo, encabezado por Livia Brito, estará disponible de forma abierta en el plan gratuito de ViX. Sin embargo, el resto de las ocho historias independientes se emitirán en exclusiva para el plan premium.

La trama de esta temporada se enfoca en los detonantes sociales y psicológicos que llevan a las mujeres al homicidio. Los casos explorarán temas como las adicciones familiares, escapes de padrastros violentos y la obsesión con la juventud, buscando ir más allá de la simple nota roja.

¿Creen que esta temporada logre superar la tensión de las anteriores o ya sabemos cómo termina cada historia?