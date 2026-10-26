Amor en el set: Claudia Zepeda y Federico Ayos confirman que son novios

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Claudia Zepeda y Federico Ayos confirmaron que su romance es real. Los actores, que forman parte del elenco de Tierra de Amor y Coraje, admitieron que se enamoraron mientras grababan el melodrama producido por José Alberto ‘El Güero’ Castro.

La pareja hizo oficial su relación a través de redes sociales con mensajes muy románticos. Federico Ayos compartió en Instagram fotografías junto a la actriz y recordó los momentos que vivieron durante un viaje que hicieron por Chicago y Miami. El actor le escribió que la ama, a lo que Claudia respondió que están muy felices y que él es el mejor compañero.

En la historia de Tierra de Amor y Coraje, disponible en ViX y Univision, los actores interpretan a Jim y Lina. En la trama, Lina es una empleada del rancho Los Coraje que estuvo enamorada de Jerónimo, personaje de Brandon Peniche, pero todo cambió con la llegada de Jim.

El noviazgo ya tiene el sello de aprobación familiar. La actriz argentina Mónica Ayos, madre de Federico, celebró la noticia en redes sociales. Mónica escribió que su hijo merece cada minuto feliz de su vida y que su felicidad es la suya. También comentó que amaron a Claudia desde el instante en que la conocieron, destacando la complicidad, el respeto y el amor que tienen como pareja.

La madre del actor recordó con cariño los días que pasaron juntos, mencionando que lo más lindo fue verlos unidos, escuchar sus carcajadas y, sobre todo, ganarles al tenis.

Sinceramente, nos encanta que el amor florezca en los sets, aunque ahora queremos saber si habrá boda o si solo es el efecto del melodrama. ¿Ustedes qué dicen, hacen pareja?