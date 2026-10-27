Máxima Salinas quiere ser actriz y Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebran 15 años de casados

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Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez aprovecharon su visita al programa Hoy este 26 de octubre para soltar un par de primicias. La primera es que su hija, Máxima, desea seguir sus pasos en la actuación y está estudiando actuación y canto.

Elizabeth Álvarez contó que Máxima ya lo había dicho públicamente y que se está preparando para ello. Eso sí, no todos en la familia están en el mismo canal, ya que la actriz mencionó que León dijo definitivamente que no.

Jorge Salinas, siempre con el chiste listo, bromeó diciendo que todos quieren hacer cosas diferentes, pero que afortunadamente luego se corrigen, aunque añadió que hay quienes no lo hacen.

Por otro lado, la pareja compartió cómo festejaron sus 15 años de matrimonio. Con un recorrido en yate, cenas y comidas, Jorge Salinas admitió que la mayor parte del tiempo la pasaron trabajando. Según el actor, lo más importante es que celebraron juntos y con una familia unida.

Elizabeth Álvarez confirmó que disfrutaron el mar con amor mientras trabajaban y adelantó que más adelante se irán de viaje. Sobre el secreto para que su relación siga firme después de década y media, la actriz aseguró que la clave es la paciencia y mucho amor, definiendo el matrimonio como un trabajo de todos los días.

¿Será que Máxima sí se anima a debutar pronto en alguna novela o solo se quedará en el estudio?