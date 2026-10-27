Aleks Syntek prefirió al psicólogo de los cigarros sueltos antes que encerrarse en un manicomio

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Aleks Syntek confesó que pasó por un brote psicótico que llegó a su punto más crítico durante el concierto que dio el 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez por el Grito de Independencia. Según el músico, este episodio fue provocado por una mezcla de ira, hartazgo y ansiedad.

El impacto fue tal que Syntek tuvo que posponer su gira por Gran Bretaña debido al diagnóstico. El cantante contó que existía un plan para encerrarlo durante seis meses en una clínica de salud mental, pero él rechazó esa opción y decidió buscar otra alternativa.

Para evitar el internamiento, Syntek acudió con Fernando Núñez, un experto en adicciones que se volvió viral hace un año. Núñez es conocido por un fragmento de un podcast donde relata cómo terminó en la cárcel por segunda vez tras robar cinco cajetillas de cigarros en una tienda, después de que el vendedor se negara a venderle un cigarro suelto.

El cantante asegura que, gracias a este proceso, se curó del brote en poco más de un mes. Ahora dice estar sano, grabando un disco nuevo y listo para abrir su corazón en una entrevista que publicará el siguiente lunes en su canal de YouTube, donde dará más detalles sobre cómo evitó terminar en la clínica.