Irina Baeva y Giovanni Medina por fin presumen su romance

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Se acabó el misterio. El 25 de octubre, aprovechando el cumpleaños 34 de Irina Baeva, Giovanni Medina decidió romper el silencio y compartió la primera foto romántica con la actriz desde que empezaron los rumores sobre su relación.

El empresario publicó en sus historias una selfie frente al espejo donde se ve a Irina recargando su cabeza en el hombro de él. Giovanni acompañó la imagen con un mensaje donde le deseó un feliz cumple a la hermosa actriz.

Aunque no es la primera vez que aparecen juntos en redes sociales, esta es la primera vez que el ex de Ninel Conde sube una foto con ese tono sentimental. Por su parte, Irina Baeva, ex de Gabriel Soto, no reaccionó de inmediato ni respondió al mensaje en sus redes.

El chisme de este romance empezó en noviembre de 2024. Durante mucho tiempo ambos evitaron confirmar o negar que estaban juntos, aunque la prensa los cachó varias veces llegando juntos al aeropuerto de la Ciudad de México. También se sabe que han viajado juntos y que, en algunas ocasiones, Emmanuel, el hijo de Giovanni y Ninel Conde, los ha acompañado.

Desde este 2026, Giovanni Medina se ha mostrado más abierto con la prensa sobre su vínculo con la actriz. En julio pasado comentó que se sentía agradecido y que había que cuidar ese diamante, aunque explicó que ambos habían acordado no hablar de su relación para mantenerla en privado.

Irina, en cambio, ha sido mucho más hermética y no ha dado detalles públicos sobre el noviazgo. Al final, el amor pudo más que el secretismo y ya hay una foto que lo muestra. ¿Sera que ya toca una entrevista donde nos cuenten todo el chisme completo?