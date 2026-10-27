Lety Calderón se transforma por completo para su nueva telenovela

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Lety Calderón sorprendió a todos este 26 de octubre al aparecer en el programa Hoy con una imagen totalmente distinta. La actriz reveló que ya comenzó las grabaciones de su nueva telenovela, Luz de mis noches, producida por Carlos Moreno, y que para interpretar al personaje de Dolores tuvo que someterse a un cambio drástico.

La actriz contó que se siente muy contenta y feliz de estar creando a este personaje. Explicó que el hecho de que mucha gente no la reconozca se debe a que le pintaron el cabello y, sobre todo, a una pérdida de peso considerable. Lety detalló que bajó 15 kilos y que tiene la meta de bajar dos más.

Además de su regreso a las pantallas, Lety aprovechó para hablar sobre su vida sentimental. Comentó que actualmente tiene tanto trabajo que ni tiempo de salir tiene, aunque aclaró que no está cerrada a la posibilidad de encontrar el amor. Aseguró que está contenta con lo que es y con lo que tiene, así que si llega alguien a sumarse sería maravilloso, pero que de lo contrario ella sigue siendo muy feliz.