Ramón Ayala Jr. se entrega en Texas por presunta agresión sexual

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Ramón Cobarrubias Rodríguez, conocido como Ramón Ayala Jr., se entregó al Departamento de Policía de Hidalgo en Texas, Estados Unidos. El músico lo hizo después de que las autoridades solicitaran una orden de aprehensión en su contra debido a acusaciones de presunta agresión sexual, hostigamiento y maltrato laboral.

El abogado Tony Buzbee, quien representa a tres exempleados de la banda Los Bravos del Norte que iniciaron procesos legales, confirmó la entrega del artista a través de un comunicado en redes sociales. Buzbee señaló que Ayala Jr. se encuentra en la etapa inicial de su proceso legal y que es señalado como el presunto responsable de un cargo relacionado con la víctima identificada como John Doe.

Los detalles de la acusación

Tras presentarse ante las autoridades, el músico fue acusado formalmente de agresión sexual, lo cual es considerado un delito grave de segundo grado. Se otorgaron medidas de protección urgentes para la víctima. El caso de John Doe es uno de los primeros en salir a la luz, aunque el abogado Buzbee recordó que hay tres excolaboradores afectados en total.

En la demanda presentada por John Doe, quien se desempeñaba como personal de apoyo encargado de tomar fotografías y videos, se describen actos sexuales no consentidos, humillaciones y abuso de autoridad. Uno de los episodios detallados en la denuncia menciona que Ramón Ayala Jr. presuntamente retuvo al fotógrafo sin su consentimiento y le quitó los zapatos a la fuerza.

La demanda también afirma que el resto de los miembros de la banda estaban al tanto de estas conductas, pero que no realizaron ninguna acción para evitar que los abusos continuaran ocurriendo.

El proceso legal y la fianza

Después de su entrega, Ayala Jr. fue ingresado en la cárcel del condado de Hidalgo. Sin embargo, su estancia en prisión fue breve ya que pagó una fianza de 2 mil dólares para recuperar su libertad. A partir de este momento, se han fijado las fechas para las próximas audiencias donde se analizarán las denuncias de los tres exempleados de Los Bravos del Norte.

Por su parte, Ray Thomas, el abogado defensor de los músicos, enfatizó que hasta ahora solo existen acusaciones contra su cliente. Thomas agradeció la existencia del proceso penal, pues considera que es el espacio adecuado para presentar pruebas de defensa y poner a prueba la credibilidad de John Doe mediante el interrogatorio de testigos bajo juramento.

La respuesta del músico

Tras la primera denuncia, Ramón Ayala compartió un comunicado en sus redes sociales. En el texto, afirmó que quienes impulsan el proceso penal solo buscan sacar ventaja y manchar el legado de un artista que alcanzó el éxito partiendo de la nada, basándose en la humildad, el esfuerzo y el sacrificio.

En una conferencia de prensa, su abogado Ray Thomas fue más directo y aseguró que la denuncia es en realidad un intento de extorsión por parte de Tony Buzbee contra don Ramón Ayala. Además, Thomas intentó minimizar los hechos denunciados, alegando que los comportamientos mencionados eran únicamente bromas y que los demandantes solo buscan un beneficio económico.

Ramón Ayala Jr. es el hijo de Ramón Ayala, el reconocido acordeonista y compositor de música norteña apodado el Rey del Acordeón.