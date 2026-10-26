Edén Muñoz y su camino al éxito en el regional mexicano

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Edén Muñoz se ha consolidado como uno de los cantautores más importantes del regional mexicano. Originario de Los Mochis, Sinaloa, Muñoz desarrolló su pasión por la música desde niño, aprendiendo a tocar la guitarra y otros instrumentos.

Su salto a la fama ocurrió al integrarse a Calibre 50, donde se lució como vocalista, acordeonista y compositor. En esta etapa, fue pieza clave para que la agrupación se volviera un referente de la música norteña en México y Latinoamérica.

La habilidad de Edén para escribir sobre el amor y el desamor quedó clarísima en éxitos como A la antigüita, Simplemente gracias, Contigo y Siempre te voy a querer, temas que se volvieron básicos en cualquier playlist del género. Después de todo este camino con la banda, decidió dar el salto como solista en 2022.

¿Cuál de sus canciones es la que más te hace sufrir?