Diego Luna se lleva el premio a Mejor Guion en el Festival de Cine de Roma

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Diego Luna se coronó en la vigésimoprimera edición del Festival de Cine de Roma al ganar el premio a Mejor Guion por la película Ceniza en la boca, un reconocimiento que compartió con Diego Rabassa y Abia Castillo.

El actor y director subió al escenario italiano el sábado 24 de octubre para recibir la estatuilla. Este logro se suma a un paso por los festivales que incluyó una ovación de cinco minutos en el Festival Internacional de Cine de Cannes. La obra compitió en la sección Progressive Cinema del certamen, donde la película I see buildings fall like lightning se llevó el premio a Mejor Película.

Durante su discurso, Luna agradeció al equipo detrás del proyecto y a la organización del festival. Mencionó que recibir este premio es fundamental y destacó que el trabajo es resultado de la labor de escritores mexicanos fantásticos, agradeciendo a Roma por celebrar un cine que busca hacer del mundo un lugar mejor.

De qué trata la historia

Protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz, Ceniza en la boca cuenta la historia de Lucila, una joven que emigra de México a España junto con su hermano menor para reencontrarse con su madre, de quien estuvo separada ocho años. Al llegar, Lucila se topa con una realidad más dura de lo que esperaba, enfrentando una dinámica familiar complicada y un entorno desconocido y hostil. La trama explora los desafíos de la migración, el desarraigo y la búsqueda de identidad y pertenencia en otro país.

El regreso de Luna a la dirección

Con este proyecto, Diego Luna vuelve a la silla de director mediante una adaptación literaria. El cineasta, conocido por su trabajo frente a las cámaras, ya cuenta con experiencia dirigiendo cintas como J.C. Chávez en 2007, Abel en 2010, César Chávez en 2014 y Mr. Pig en 2016.

La película ha formado parte de la programación de diversos festivales internacionales durante 2026. ¡Sigue llegando el talento mexicano a los escenarios más top del mundo!