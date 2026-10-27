Roban otra vez en el fraccionamiento de Susana Zabaleta

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El fraccionamiento La Joya volvió a ser blanco de la delincuencia por segunda vez en menos de un mes. Personas desconocidas dañaron las bardas perimetrales para poder entrar al lugar y, presuntamente, se llevaron varios objetos. Estos nuevos daños han reactivado las preocupaciones sobre la seguridad en la zona.

Susana Zabaleta es una actriz y cantante mexicana que tiene propiedades en este lugar. El incidente más reciente ocurre después de que el 30 de septiembre se reportara que unos desconocidos abrieron un boquete para entrar a una bodega de la artista. En aquel entonces, los delincuentes desmantelaron un transformador y se robaron el cobre. Hasta el momento no hay información actualizada sobre detenidos o avances en la investigación de ese primer caso.

Inversiones y proyectos sociales

Estos robos pasan mientras Zabaleta impulsa proyectos inmobiliarios y sociales en la Región Centro de Coahuila. Se trata de una apuesta personal para ayudar al desarrollo de su tierra natal mediante inversiones en comercio, vivienda y espacios comunitarios.

En julio de 2025, la cantante anunció que desarrollaría proyectos en la Región Centro para crear oportunidades de trabajo y apoyar a pequeños emprendedores, ofreciéndoles espacios comerciales con rentas que fueran accesibles. También explicó que en sus proyectos estaban trabajando antiguos empleados de Altos Hornos de México (AHMSA). Zabaleta manifestó que le preocupaban las consecuencias del cierre de AHMSA y la pérdida de empleos, por lo que propuso ayudar a la recuperación económica construyendo un salón de fiestas, locales comerciales y otros espacios para impulsar los negocios locales.

Más adelante, en agosto de 2026, presentó los avances de otro proyecto en Ciudad Frontera. Esta obra fue financiada con parte de la herencia que recibió de su padre, el médico y empresario Alfonso Zabaleta, quien falleció en septiembre de 2024. La primera etapa de este desarrollo incluye 11 locales comerciales, 14 viviendas de interés social, áreas verdes y un espacio de convivencia para jóvenes llamado El Venado, el cual busca facilitar actividades comunitarias y brindar atención psicológica accesible. Los locales están proyectados para servicios comerciales y profesionales, mientras que las casas cuentan con diseños adaptados al clima de la región.

Naturaleza y patrimonio en La Joya

El fraccionamiento La Joya se encuentra al norte de Monclova, cerca del río del mismo nombre. Además de los problemas de seguridad, este sitio ha sido escenario de iniciativas de conservación ambiental promovidas por la artista coahuilense.

En abril de 2025, Zabaleta participó en el rescate de un antiguo nogal que estuvo más de un siglo en el cauce del río Monclova. Después de que un incendio afectara sus raíces y el árbol cayera, el tronco fue trasladado a un área verde del fraccionamiento para conservarlo y rendirle homenaje. La artista expresó que quería preservar ese elemento natural y las autoridades municipales señalaron que el espacio donde quedó instalado tendría acceso para la gente.

Piden respuestas a las autoridades

La repetición de los robos en La Joya deja dudas sobre las condiciones de seguridad del fraccionamiento. Por ello, personas relacionadas con el lugar solicitan que las autoridades investiguen lo ocurrido, identifiquen a los responsables y refuercen la vigilancia para evitar que entren de nuevo.

Por ahora no existe una cifra confirmada sobre el monto de los daños recientes ni el valor de los objetos que se llevaron. El esclarecimiento de estos hechos permitirá conocer mejor la seguridad que rodea las propiedades y los desarrollos de la artista, quien ha manifestado que quiere seguir invirtiendo en la región.