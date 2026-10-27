Sustos reales: famosos que vivieron experiencias paranormales en el set

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A veces el maquillaje y los efectos especiales no son suficientes, y algunos actores terminan viviendo sus propias pesadillas mientras graban. Hay casos donde el miedo fue tan real que ni los mismos protagonistas pudieron explicar qué estaba pasando en el set.

Terror en Michoacán

Jorge A. Jiménez, actor originario de Coahuila, vivió una experiencia bastante inquietante durante el rodaje de Un cuento de pescadores, dirigida por Edgar Nito. En esta cinta, que se estrenó en abril de 2025, se explora la mitología purépecha y el espectro de La Miringua, que acecha el lago de Pátzcuaro en Michoacán.

Jiménez contó que, a diferencia de sus compañeros que viajaban constantemente entre Michoacán y Ciudad de México, él se quedó durante todo el proceso de grabación en unas cabañas pequeñas en la isla. Su rutina diaria incluía trasladarse en balsa hasta un muelle y caminar unos 15 minutos para llegar a su alojamiento, trayecto en el que debía pasar por un cementerio. Según el actor, la energía del lugar se sentía rara y diferente, lo que provocó que empezara a tener pesadillas.

La curiosidad lo llevó a preguntar a los habitantes de la isla si ocurría algo extraño en la zona, y ellos le confirmaron que se veía a una mujer caminar por ahí. Sin embargo, la experiencia personal de Jiménez fue distinta: mientras dormitaba, sintió que alguien le estiraba un dedo del pie. Al principio pensó que era una broma, pero recordó que estaba solo. Al comentar esto con la gente local, le explicaron que el culpable era un niño fantasma que suele aparecerse en la zona y que hace que los columpios se muevan solos.

El misterio de El Maleficio

En la televisión mexicana también hubo sucesos inexplicables, específicamente durante la grabación de El Maleficio en 2023, que es el remake de la telenovela original de 1983. Marlene Favela, quien interpretó a Beatriz Almazán, confesó que presenció cómo una lámpara en su oficina se movió en varias ocasiones sin que nadie la tocara.

Aunque Favela se considera incrédula, admitió que existen energías que se manifiestan al trabajar en proyectos de terror, suspenso y misterio. Por ello, decidió protegerse llevando un rosario y una Virgen de Guadalupe a su camerino, siguiendo el consejo de su abuela sobre tener cuidado aunque no se crea en estas cosas. Además, la actriz Jessica Coch avaló que la lámpara efectivamente se movió.

Esta producción se suma a la fama de la versión original de 1983, catalogada como la telenovela maldita. Desde aquel entonces se reportaron ruidos, objetos que desaparecían y sensaciones extrañas. Uno de los casos más famosos fue el de un cuadro terrorífico que Ernesto Alonso compró en Italia; el objeto era clave en la trama, pero se decía que era el cuadro incolgable porque se desprendía de la pared sin razón alguna.

Pesadillas en el universo de El Conjuro

Hollywood no se queda atrás, y la saga de El Conjuro ha dejado marcas reales en sus protagonistas. Vera Farmiga, quien interpretó a la investigadora paranormal Lorraine Warren, vivió situaciones muy extrañas después de aceptar el papel y tener su primera junta creativa con el director James Wan.

Farmiga declaró que en su laptop aparecieron marcas de garras que la atravesaban. Lo más impactante fue que esas mismas marcas posteriormente se manifestaron en su propio muslo. Ante esto, Lorraine Warren, quien la acompañaba en la entrevista, le dijo: "Después de eso tuviste que rociar agua bendita".

Por otro lado, Joey King también sufrió consecuencias físicas durante el rodaje de la primera película de El Conjuro en 2013. La actriz explicó que desarrolló una condición sanguínea llamada púrpura trombocitopénica inmune (PTI) mientras filmaba. De la nada, empezaron a aparecerle moretones enormes por todo el cuerpo y manchas extrañas en el pecho y la espalda.

Debido a que sus plaquetas estaban muy bajas, King tuvo que ser monitoreada dos veces al día y fue retirada de algunas escenas físicas. La actriz confesó que estas situaciones le generaron ansiedad y la hicieron creer en los fantasmas más que nunca. Lo curioso es que, en cuanto terminó la película y asistió a su segunda cita médica, todo volvió a la normalidad.

¿Ustedes se atreverían a grabar en un lugar así o saldrían corriendo al primer ruido?