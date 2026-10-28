Vecinos regresa: Lalo España ya está grabando la nueva temporada

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Lalo España ya presumió en sus redes sociales que arrancaron las grabaciones de los nuevos episodios de Vecinos. Después de que las temporadas 20 y 21 fueran todo un éxito, el actor utilizó su cuenta de Instagram para dar la noticia metiéndose totalmente en el personaje del conserje Germán.

Con toda la energía del mundo, Lalo saludó a sus seguidores diciendo que es el primer día de rodaje y que el ambiente está súper entusiasta y animoso. Para que no nos quedáramos con la duda, compartió varias fotografías del detrás de cámaras durante el primer llamado, dejándonos ver que la magia de la vecindad sigue intacta.

Además de la emoción por el regreso, el comediante aprovechó su publicación para agradecer públicamente al productor Elias Solorio, a quien llamó el capitán de este barco, así como al director Elyorch Garza y a todo el equipo de trabajo. Y claro, no se olvidó de mandar un abrazo a todo el público que sigue la serie.

Si alguien se quiere poner al día o simplemente quiere volver a reírse con las ocurrencias de los personajes, las 21 temporadas de Vecinos están disponibles para verse en la plataforma de ViX.

La verdad es que Vecinos es como ese primo que no sabes cómo sigue ahí pero que siempre cae bien; ya queremos ver qué nuevas tragedias y enredos se traen ahora.