Itatí López es la nueva confirmada de La mansión VIP 2

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Itatí López es la segunda participante confirmada para La mansión VIP 2, el reality show 24/7 de HotSpanish enfocado en el mundo del internet. Su llegada se anunció a través de un video en la cuenta oficial del programa donde se ve a varios automóviles persiguiendo a otro hasta atrapar a una mujer con antifaz, quien resultó ser la influencer.

La revelación fue el resultado de un reto lanzado por Roberto González en Instagram, quien pidió a sus seguidores llegar al millón de seguidores en una página de TikTok para descubrir quién sería la segunda integrante. Una vez cumplida la meta, se dio a conocer la participación de Itatí.

Tras la noticia, Itatí López compartió un video del detrás de cámaras de su arreglo para la grabación de su entrada al show y aseguró en la descripción que es la próxima ganadora. En un video posterior y durante una transmisión en vivo, confesó que se había guardado el secreto por mucho tiempo para generar emoción entre sus seguidoras, pero que ahora va por todo.

La influencer también pidió a sus seguidores que no la juzgaran por sus ganas constantes de ir al baño, pues quiere mostrar su lado más real y auténtico en el programa.

Ya tenemos a Karely Ruiz e Itatí López en la lista. ¿Se imaginan el caos o la alianza que pueden armar estas dos?