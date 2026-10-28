Vanessa Huppenkothen era Tiburcio en ¿Quién es la Máscara? y habló tras su destape

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Vanessa Huppenkothen resultó ser la persona detrás del personaje de Tiburcio en el tercer capítulo de ¿Quién es la Máscara? 2026. Aunque entró al reality con toda la actitud para ganar, las deliberaciones del público y los investigadores no fueron suficientes para salvarla y terminó siendo eliminada.

El panel de investigadores pensó que podrían ser Pambo, Aislinn Derbez, Angelique Boyer o Isabel Fernández. Sin embargo, Anahí cambió su apuesta al final y dijo que se trataba de la presentadora de ESPN, logrando el primer pronóstico acertado de toda la temporada.

Al quitarse la máscara, Huppenkothen confesó que era la primera vez que cantaba frente a la gente y que hasta ella misma se sorprendió de no haber desafinado. Ante la cámara, Huppenkothen declaró que, sin lugar a dudas, ha disfrutado más estar dentro de Tiburcio.

Huppenkothen es muy conocida por cubrir eventos de nivel mundial como Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.