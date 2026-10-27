Alexis Ayala se rapa el cabello y presume su nuevo look

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Alexis Ayala dejó a todos con la boca abierta en redes sociales tras compartir en TikTok el momento en que se rapa el cabello por completo. El actor no se guardó nada y presumió su nueva imagen comparándose con el tío Lucas, asegurando que nunca es tarde para cambiar de look y que hay que tomar riesgos porque solo se vive una vez.

Aunque reconoció que el cambio es un poco extremo, Ayala confirmó que no se arrepiente de haber quedado bien pelón. Eso sí, admitió que hay una sola cosa que no le late de su decisión: el frío que ahora siente en la cabeza.

Ante el cambio de look, el actor reveló que le hicieron una peluca especial para poder dar vida a su personaje de Gastón en Más Vale Sola, y prometió que más adelante contará todos los detalles de ese proceso en otro video.

Más Vale Sola estrenará temporada en los primeros meses de 2027 y los capítulos anteriores ya están disponibles en ViX. La verdad, nos encanta que se atreva, aunque esperamos que se compre un gorrito para que no se congele.