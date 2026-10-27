Guanajuato se vuelve el escenario ideal de la telenovela ‘Sabor a ti’

Entretenimiento

Los paisajes de San Miguel de Allende y la atmósfera de un pueblo pequeño son los ingredientes principales de ‘Sabor a ti’. Esta telenovela, producida por Lucero Suárez, pone el foco en la familia, las relaciones humanas y los vínculos cotidianos para intentar atrapar al público.

La producción, que cuenta con el protagonismo de Eva Cedeño y Mario Morán, aprovechó la belleza de Guanajuato para sus grabaciones. Específicamente, la historia integra un viñedo y una vinícola de San Miguel de Allende, locaciones que forman parte del universo de la familia Sarmiento dentro de la ficción. Según explicó Suárez, el lugar resultó maravilloso y la vinícola era preciosa, lo que ayudó a crear ese entorno de pueblo donde los personajes conviven muy de cerca y sus relaciones personales mueven la trama.

Lucero Suárez es una productora, directora y guionista mexicana de telenovelas. Para ella, este género es el que más disfruta y su meta con este proyecto es ofrecer una historia que entretenga y deje un mensaje significativo en los hogares de México.

El reto de armar el elenco

Para la productora, el proceso de elegir a los actores comienza desde que escribe la historia. En algunos casos, los personajes ya aparecen en su imaginación con un rostro específico, mientras que otros requieren una búsqueda más larga a través de audiciones. Suárez contó que a veces le cuesta trabajo imaginar quién encarnaría el papel y necesita conocer muy bien al personaje primero.

Como ejemplo de este proceso, recordó que para el personaje de Max pensó inmediatamente en Santa Marina. También tuvo presentes a actores como Alejandro Ibarra y Óscar para otros papeles, aunque aclaró que no todos los personajes se definen de la misma manera. Cuando no encuentra al intérprete ideal, recurre a los castings y sigue buscando hasta dar con el perfil adecuado. Admitió que ha habido veces en que se equivoca y el actor no es el personaje que quería, pero asegura que generalmente le atina en un 90 por ciento.

Nostalgia y crítica a la tecnología

Las historias de Lucero Suárez se caracterizan por recuperar dinámicas familiares y formas de convivencia que pueden generar nostalgia. En su producción ‘Monteverde’, por ejemplo, la ausencia de teléfonos celulares era parte de la trama original. En ‘Sabor a ti’, utiliza expresiones cotidianas y situaciones familiares que dan personalidad a los personajes, basándose siempre en los libretos originales.

La productora reflexiona que estos detalles permiten pensar en cómo se relacionan las personas actualmente. Para Suárez, el exceso de celulares es una monada, ya que impide que alguien esté solo un rato sin que el teléfono suene constantemente, señalando que ya ni existen reglas de educación para su uso. Considera que la tecnología ha modificado la convivencia y ha hecho que se pierdan oportunidades de conversar y establecer vínculos reales.

Al ser ‘Sabor a ti’ la historia de un pueblo muy chico donde la gente platica y se ve las caras, Suárez resalta que eso es precisamente lo que se está perdiendo en las grandes ciudades. Mencionó que hoy en día todo es inteligencia artificial y se olvida que lo más importante son las relaciones entre seres humanos.

Una pasión por la televisión

Aunque su formación académica es en cine y teatro, habiendo estudiado en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en la Escuela de la UNAM de Literatura Dramática y Teatro, Suárez encontró su lugar en la televisión. Asegura que lleva la mitad de su vida haciendo telenovelas y que el formato le sigue dando muchas satisfacciones.

La productora siente que la televisión es la vía directa para llegar a los hogares y ofrecer entretenimiento. De hecho, expresó que le daría gusto morir haciendo telenovelas, debido a la pasión que siente por el género. Para ella, el estreno de una obra como ‘Sabor a ti’ representa la culminación de muchos meses de trabajo y el cierre de un proceso hecho con todo el cariño del mundo, esperando siempre que la gente disfrute el resultado final.