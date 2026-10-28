Dakota Johnson y Machine Gun Kelly: rumores de romance tras salir juntos en Los Ángeles

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Dakota Johnson y Machine Gun Kelly volvieron a encender las alarmas de un posible romance tras pasar el viernes 23 de octubre juntos en Los Ángeles. Esto sucede apenas una semana después de que el músico aparentemente pasara la noche en casa de la actriz.

Los dos fueron vistos en dos ocasiones ese mismo día. Primero salieron juntos de un estudio de grabación por la mañana y, para cerrar con broche de oro, fueron captados abandonando el Chateau Marmont alrededor de las 23:30 horas.

Si se están viendo así de seguido y salen juntos del Chateau Marmont, un lugar frecuentado por celebridades, los rumores de romance no se hacen esperar.