Christian Ramos se lanza al cine LGBT con La divina tragedia

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Christian Ramos se suma a una nueva propuesta cinematográfica con la película La divina tragedia. En esta ocasión, el actor interpreta a un joven originario de Nayarit que llega a la Ciudad de México con la ilusión de vivir con su novio, pero termina enamorándose del protagonista de la historia. Este nuevo interés amoroso lleva una vida marcada por la promiscuidad, las adicciones y diversos excesos, y lo va llevando a ese camino.

La cinta, que ya pasó por el festival MIX, es la más reciente apuesta del director Sergio Tovar Velarde, quien anteriormente trabajó en proyectos como Cuatro lunas y Los inadaptados. El elenco de la película también incluye a Pablo Gómez, quien es el protagonista, además de Helena Puig, Eduardo España y Artús Chávez.

Un camino necesario para el cine

Para Ramos, esta participación en una obra de temática homosexual es parte de un movimiento que ha crecido en México durante las últimas dos décadas. El actor considera que este tipo de cine es necesario y que es responsabilidad de todos abrir esos espacios, ya que la realidad no es blanca o negra, sino que está llena de matices.

En el pasado, el enfoque en la comunidad LGBT en el cine mexicano estaba limitado a unos pocos realizadores, como Jaime Humberto Hermosillo con la película La tarea. Sin embargo, en este siglo han surgido nuevos exponentes, entre ellos Julián Hernández, con quien Christian Ramos ya había colaborado previamente en el filme Rencor tatuado, una historia centrada en una heroína.

Entre la comedia y el drama televisivo

La divina tragedia representa la sexta experiencia de Ramos en el cine. Antes de este proyecto, el actor participó en comedias como Operación Feliz Navidad y Sin hijos, donde compartió créditos con Regina Blandón y Diana Bovio.

Pero el cine no es lo único en su agenda. El actor también formará parte de la telenovela de Televisa titulada Sabor a ti, una producción de Lucero Suárez. En esta historia, Ramos interpretará a Moncho, un hombre que quedó huérfano a los ocho años y que se caracteriza por ser introvertido y un poco bruto para los temas del amor. El personaje está enamorado de la doctora del pueblo, interpretada por Ana Karen Parra, y según Ramos pasan cosas chistosas.

El reto de interpretar la tartamudez

Uno de los puntos clave de su papel en Sabor a ti es que Moncho es tartamudo. Ramos explicó que la tartamudez de su personaje viene de lugares específicos de mucho estrés. El actor se aseguró de que el tratamiento de la tartamudez se hiciera con respeto para evitar caer en burlas hacia las personas que viven con esta condición.

Para construir el personaje, Ramos utilizó como referencia a un amigo de su infancia. Además, mencionó que él mismo experimenta trabas al hablar en ocasiones, ya que siente que su mente procesa la información más rápido de lo que puede pronunciar las palabras.

En Sabor a ti, Ramos compartirá pantalla con un elenco que incluye a Erika Buenfil, César Évora, Mario Morán, Eva Cedeño y Eduardo Santamarina.