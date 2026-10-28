Eduin Caz premia el "amor de antes" con un viaje todo pagado

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Eduin Caz volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no por haberle regalado un millón de pesos a Ese Pérez, sino por un gesto muy detallista con sus seguidores. El cantante decidió premiar a una pareja que se hizo viral en redes sociales por demostrarse que no se necesitan lujos para quererse.

Todo empezó con un clip donde un joven, maquillado de payasito, esperaba a su novia afuera de su trabajo. En cuanto ella salió, él le regaló una sola rosa roja y la reacción de ella fue la definición de ternura. El video, que fue musicalizado con el nuevo tema de Grupo Firme llamado Amor de antes, llegó a los ojos de Eduin, quien no pudo evitar emocionarse.

El líder de la agrupación comentó la publicación asegurando que su asistente, Vicente Zambrano, se pondría en contacto con ellos para enviarles un regalo y así demostrar a las nuevas generaciones que el amor bonito todavía existe. Jhonny Caz también se sumó a los comentarios, asegurando que se le hinchó el corazón al ver tanto amor en un video.

Los jóvenes, que son originarios de León, Guanajuato, y conocidos como Los Disfuncionales, comentaron que el asistente de Eduin Caz ya se habría puesto en contacto con ellos. Hace tres días, la pareja compartió en sus redes sociales la noticia del premio: un viaje a Puerto Vallarta con todos los gastos pagados.

En un video de agradecimiento, Los Disfuncionales aseguraron no creer lo que su hermoso amor les llevó a conquistar y escribieron: "Después de tanto esfuerzo, hoy nos demuestras que los sueños sí se cumplen".

La neta, qué lindo que alguien con tanta lana se tome el tiempo de ver estos videos y premie los detalles sencillos. ¿Será que ya nos toca a nosotros que nos regalen el viaje?