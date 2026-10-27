Gema Garoa y Ese Pérez se lanzan al recuerdo con Amarte Duele

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Gema Garoa y Ese Pérez dejaron a todos con la boca abierta al compartir imágenes de sus disfraces inspirados en Renata y Ulises. Los creadores de contenido recrearon a los protagonistas de Amarte Duele, la película que se volvió un clásico desde su estreno en 2002.

La noticia llegó a través de redes sociales, donde revelaron que están trabajando en un sketch divertido basado en los personajes que originalmente interpretaron Martha Higareda y Luis Fernando Peña. Aunque todavía no sueltan la fecha de estreno, la caracterización ya puso a vibrar a sus seguidores, que mueren por ver a esta icónica pareja en acción.

Para los que no recuerdan o son muy jóvenes para esto, Amarte Duele es la historia de amor entre Renata, una chava de familia rica, y Ulises, un joven humilde. La cinta se volvió emblemática para toda una generación al tocar temas de diferencias sociales y prejuicios. A más de dos décadas de su lanzamiento, sigue tan vigente que es común ver a parejas o amigos disfrazándose de ellos.

Esta colaboración no es casualidad, ya que Gema y Ese se hicieron muy cercanos durante su paso por La Casa de los Famosos México. Desde que salieron del reality, han mantenido una amistad súper fuerte y comparten proyectos constantemente. Su complicidad y buen humor son justo lo que su comunidad más disfruta en redes sociales, así que este sketch promete sacar su lado más divertido.

Claro que donde hay química, hay chismes. Las muestras de cariño entre ambos han hecho que circulen rumores sobre si hay algo más que una simple amistad. Sin embargo, ellos ya aclararon que son muy buenos amigos y que se consideran hermanos desde que estuvieron en el reality.

En redes sociales la gente ya está reaccionando y la mayoría dice que aman verlos juntos por la confianza y el humor que se cargan. Ahora solo nos queda esperar a que Gema y Ese digan cuándo podemos ver el resultado final de este sketch. ¿Será que el sketch sí tiene el drama de la película original?